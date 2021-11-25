الجوعان: منتدى خليجي افتراضي حول الأبعاد الاجتماعية لـ «كورونا»

وطن النهار

صرحت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان بان فعاليات المنتدى الافتراضي الخليجي ستدور حول ( الأبعاد الاجتماعية لجائحة كورونا.. تأثيرات وتصورات.. نظرة مستقبلية) خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الحالي عبر منصة زووم.

واضافت: سيتناول المنتدى اسئلة مثل لماذا يعقد هذا المنتدى؟ ولماذا نؤكد على تأثير «كورونا» على الحياة الاجتماعية وتأثيرها من الناحية الصحية والنفسية والمعيشية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والإعلامية وماذا قدم المجتمع المدني.

وأضافت الجوعان ما يهمنا في المقام الأول وضع يدنا على أهمية التأثير على المشهد الاجتماعي والتعليمي والقانوني لتفعيل أية إجراءات سياسية لمواجهة هذا الوباء كذلك الوقوف على موقف الحكومة والقطاع الخاص كإسهامات ومواقف، ومعطيات عامة وإحصائية عن المشهد الاجتماعي المعيشي للأسر بصفتها التحدي الاجتماعي الأول مركزين على انعكاسات الأزمة على واقع الأسرة وأية أزمات مستقبلية يفرضها استمرار هذا الفيروس المتحور. وأشارت الجوعان إلى أن ابرز أهداف المنتدى هي رصد أهم الآثار والمشاكل التي خلفها انتشار فيروس كورونا على المجتمع بصفة عامة والمشاكل التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذت لمحاربة الفيروس، ودراسة كيفية مواجهة الأسر للآثار السلبية، وكذلك الآثار الاقتصادية للطاقات البشرية، بالاضافة الى الآثار الجوهرية على التعليم والتدريب والاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم والمعارف). من جهتها، اعلنت اللجنة العلمية للملتقى عن مشاركة نخبة علمية متخصصة ومميزة من الباحثين والاكاديميين والمسؤولين للوقوف على الآثار الاجتماعية العامة التي خلفتها الجائحة.

وقالت: سيتضمن برنامج الملتقى المشاركة بسبع عشرة ورقة عمل من دول مجلس التعاون لدول الخليج، وسيكون في كل يوم جلستين ومن محورين مختلفين، وبواقع ستة محاور رئيسة.

