بلدية الفروانية: تحرير 21 مخالفة وتوجيه 7 إنذارات

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في محافظة الفروانية جولة تفتيشية على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحلات التجزئة في منطقة الفروانية للتأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية فضلا عن التأكد من عدم وجود إعلانات مخالفة بالشوارع تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر العام للمنطقة.

وأكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية د. ناصر الرشيدي حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة إلى جانب التأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية، وأوضح أن الجولة التفتيشية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة تنوعت ما بين عدم تجديد ترخيص الإعلان، إقامة إعلان خاص بالنشاط بترخيص منته إلى جانب عدم الالتزام بإقامة ترخيص الإعلان فضلا عن توجيه 7 إنذارات. ودعا أصحاب المحلات إلى الالتزام بلوائح ونظم البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة.

