756 مليون دينار خسائر البورصة في 4 جلسات

مال وأعمال

واصلت البورصة انهيارها للجلسة الرابعة على التوالي مع استمرار الضغوطات الاقتصادية محليا وعالميا، ما اسهم في تراجع القيمة السوقية للبورصة بنحو 756 مليون دينار خلال 4 جلسات بعدما تراجعت في جلسة أمس 216 مليون دينار بنسبة 0.5 في المئة، لتهبط إلى 41.98 مليار دينار.

ويري محللون ان الاوضاع الاقتصادية العالمية وخاصة الضغوطات التي تمارس على اوبك.

وقد أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها امس على انخفاض مؤشر السوق العام 36.7 نقطة ليبلغ مستوى 7140 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?51 في المئة، وتراجعت أحجام التداول في جلسة أمس بنسبة 30.4 في المئة لتصل إلى 250 مليون سهم، وهبطت السيولة بنحو 21.6 في المئة لتصل إلى 52.69 مليون دينار وبلغ عدد الصفقات 11.3 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 30.5 نقطة ليبلغ مستوى 5990?54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?51 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 173?3 مليون سهم تمت عبر 6552 صفقة نقدية بقيمة 20?3 مليون دينار (نحو 67 مليون دولار)،

كما انخفض مؤشر السوق الأول 39?96 نقطة ليبلغ مستوى 7734?78 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?51 في المئة من خلال 76?6 مليون سهم تمت عبر 4840 صفقة بقيمة نقدية بلغت 32?3 مليون دينار (نحو 106?6 مليون دولار).

في موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 21?57 نقطة ليبلغ مستوى 6187?46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?35 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 123 مليون سهم تمت عبر 3598 صفقة نقدية بقيمة 14?8 مليون دينار (نحو 48?8 مليون دولار).

وضغط على التعاملات تراجع 9 قطاعات على رأسها التأمين بـ2.07%، بينما ارتفع قطاعا الخدمات الاستهلاكية والطاقة بنسبة 0.84% و0.45% على التوالي، فيما استقر قطاعا التكنولوجيا والمنافع.

وتصدر سهم «النخيل» القائمة الحمراء بـ9.64%، بينما تقدم «امتيازات» الارتفاعات بـ10.70%.

وبشأن الأنشط تداولا، تصدر «جي إف إتش» المتراجع 2.61% الكميات بـ33.71 مليون سهم، بينما تصدر «أجيليتي» السيولة بقيمة 6.78 ملايين دينار، بانخفاض 1.57%.

