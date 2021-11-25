«الوطني» أطلق أول بنك رقمي في الكويت

مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في الكويت «وياي» الذي تم تطويره بأياد كويتية شابة وذلك لتلبية احتياجات وتطلعات الشباب الكويتي.

وتم إطلاق «وياي» خلال حفل تدشين بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية للبنك وكوكبة من الرواد والمؤثرين بالقطاع التكنولوجي في الكويت.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر: «البنوك الرقمية تمثل المسار الطبيعي والجيل القادم للتحولات التي تشهدها الصناعة المصرفية وخاصة في ظل تزايد اعتماد العملاء على بعض الخدمات الرقمية والتطبيقات المالية التي تقدمها شركات الـ Fintech وشركات الاتصالات وبعض شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً».

لذلك يمثل إطلاق «وياي» كأول بنك رقمي في الكويت تأكيداً على استمرار قيادة الوطني لمسار التحول الرقمي للخدمات المصرفية وترسيخا لريادته في تقديم أحدث الابتكارات والحلول المصرفية المتطورة.

وأضافت البحر: «تهدف كافة استراتيجياتنا أن نكون على أتم استعداد للمستقبل بما يحمله من تغيرات ومحطات فارقة مليئة بالفرص والأزمات أيضاً وهو ما تأكد خلال جائحة كورونا. لذلك بدأنا رحلتنا الرقمية منذ سنوات ورسمنا خارطة طريق تهدف إلى استدامة تفوقنا وريادتنا محلياً وإقليمياً».

وقد أثبتت الفترة الماضية وما شهدته من تحولات وتحديات نجاح رؤية الوطني الثاقبة والاستباقية في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتطوير خدماته وقنواته الإلكترونية وما يقدمه من حلول دفع متطورة ومبتكرة.

ومن جانبه علق الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت صلاح الفليج قائلاً: «يمثل وياي باقة من الخدمات الرقمية والعمليات المصرفية المبتكرة التي يقدمها شباب الوطني لنفس جيله من الشباب الكويتي». وأكمل الفليج: «على مدار عام كامل ونحن نقدم كافة أوجه الدعم لكوادر الوطني من الشباب الكويتي الذي واصل العمل بدون توقف ليصمم لنا رؤية عصرية متكاملة تلبي احتياجات وتطلعات جيلهم وتتميز بتصميم وأفكار وخدمات ديناميكية تناسب نمط حياتهم».

وأضاف الفليج: «يتميز السوق الكويتي بقاعدة شبابية حيث تقل أعمار ثلثي الكويتيين عن 34 عاماً كما يعد معدل استخدام الهاتف المحمول والإنترنت في الكويت بين الأعلى عالمياً لذلك كانت هناك ضرورة لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية».

وقال الفليج: «من هنا جاءت فكرة تأسيس «وياي» كبنك غير تقليدي يجسد الطبيعة الشابة والرقمية للمجتمع الكويتي ويعكس مستقبل احتياجاته وتطلعاته المصرفية وقدرة حلول الوطني المصرفية المبتكرة على تلبيتها».

وأوضح قائلاً: «نحرص على تكامل الخدمات والمنتجات المصرفية التي نقدمها لعملائنا ويمثل «وياي» تجسيداً لتلك الاستراتيجية لما يقدمه من هندسة مالية للعملاء من فئة الشباب حيث يمكنهم من خلال منصة واحدة تحديد قراراتهم المالية والاستثمارية وما يحتاجون إليه من حلول مصرفية يمكن أن تساعدهم على نجاح تلك القرارات».

