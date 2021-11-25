تقي: الكويت ستعتمد على الذكاء الاصطناعي

مال وأعمال

اعلن المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان الكويت تعكف على تبني التقنيات الرقمية التي تهدف الى رفع الاستخدامات للذكاء الاصطناعي عبر استخدام الانترنت.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها تقي على هامش فعاليات الدورة الرابعة من القمة مؤتمر الصناعة والتصنيع المقامة في معرض (اكسبو 2020 دبي).

وقال تقي إن تبني التقنيات الرقمية سيحقق بوابة لتوظيف الكوادر البشرية وظهور أسواق عمل جديدة تسهم في حل مشاكل البطالة.

واضاف «كما انها تعزز مبادرات الافراد وتطور العمليات وتثري ايضا سلاسل القيمة الصناعية والتي سيكون لها الدور الرائد في تحقيق مستقبل رقمي شامل ومستدام».

وأشار الى ان تبني التقنيات الرقمية سيلعب دورا أساسا في دعم وتطوير القطاع الصناعي نظرا لاعتماد العالم على الانترنت وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية ومفاهيم الذكاء الاصطناعي لتسهيل تواصلهم مع العالم الخارجي. وقال تقي إن تهيئة الجسور الافتراضية والتناغم بين العناصر الثلاث المهمة «التكنولوجيا والصناعة والانسان هو تحدٍ جميل سيفتح افاق الخيال العلمي بكل جوانبه كما ان تلك الجسور ستكون بمثابة الأداة التي ستقرب المسافات بين اطراف العالم المتباعدة وستوفر عالما افتراضيا متكامل الأركان». وكشف عن ان الكويت ستقوم بانشاء اول مجمع صناعي يسهم في انشاء الجسور بين الصناعيين والتكنولوجيين لتهيئة التناغم بينهم «كما سيضمن المجمع الاستخدام الأقصى لكفاءة المنتج وان يكون المنتج ذا طابع حي».

وأوضح ان الاستراتيجية ستتضمن انشاء تلك الجسور من خلال الصناعات الجديدة من الجيل الخامس «ولتكون أداة في خدمة جميع الصناعات الأخرى ومنتجا يخدم جميع القطاعات الاقتصادية والبشرية وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمنظمات الاقتصادية الأخرى لتنمية القطاع الصناعي والاقتصادي والنهوض به».

وتقدم باسمه وباسم الكويت بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من اسهم في التحضير للقمة وابرز أهمية (التصنيع) في العمليات البشرية المقبلة واستغلاله بالشكل الأمثل وتبادل الخبرات والمفاهيم بين جميع دول العالم في هذا المجال. وكانت قمة الصناعة والتصنيع انطلقت الاثنين الماضي بمشاركة اكثر من 250 متحدثا وعدد من ممثلي الأمم المتحدة والمبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي و22 وزيرا من دولة الامارات ودول العالم.

