الصندوق العربي للإنماء وقّع اتفاقية ضمان مع البحرين

مال وأعمال

وقع وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين على اتفاقية الضمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ليقوم الصندوق بموجب الاتفاقية بتقديم تمويل ميسر لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي، إذ يأتي هذا المشروع تلبية للاحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.

كما وقع اتفاقية التمويل وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بممكلة البحرين، وعن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين ماضية قدماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، مؤكداً على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ترفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتعكس الاهتمام والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهاً بأهمية مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه المشاريع وفق رؤية شاملة ومتكاملة تصب في مصلحة الوطن والمواطن الذي يأتي دائماً على قمة أولويات العمل الحكومي، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي يقوم به الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دعم المشاريع التنموية في مختلف الدول العربية.

وفي هذا السياق قال وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء بعد التوقيع، إن المشروع يسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمات التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء بكل جودة وموثوقية، بما يحقق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أهمية المشروع في مجال البنية التحتية والتي تحقق استدامة الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين.

وأضاف الوزير: يأتي إنشاء المركز الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء، تماشياً مع تلبية الاحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء، لدعم المشاريع المتنامية الإسكانية والصناعية والاستثمارية وفي مختلف المجالات بمملكة البحرين، مشيراً إلى أن أعمال المشروع تتضمن مراحل أساسية عدة من بينها تشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة الاتصالات، بما فيها شبكة الألياف الضوئية والملحقات، وأعمال صيانة نظام السكادا لثلاثة أعوام، إضافةً إلى الأعمال المدنية والخدمات الفنية والاستشارية اللازمة لتصميم أعمال السكادا، والتصميم المعماري لمبنى مركز التحكم، وإعداد وثائق المناقصات وتحليلها والمساعدة في تحليل العروض والتعاقد، والإشراف على تنفيذ المشروع.

ومن جانبٍ آخر، قال الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء، إن المشروع يتضمن بناء مركز حديث ليحل مكان المركز الحالي بغرض رفع مستوى التحكم والمراقبة في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء ولضمان التشغيل الأمثل، كما أنه يتضمن تأهيل المركز الحالي لاستعماله كمركز للحالات الطارئة في حال تعطل المركز الرئيسي. مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سيتم وفق حزمتي عمل منفصلتين تتمثل الأولى في حزمة أعمال أجهزة وأنظمة الاسكادا، والثانية تتضمن حزمة الأعمال المدنية والالكتروميكانيكية لمبنى مركز التحكم الجديد، إضافةً إلى التعديلات في مركز التحكم القائم لتحويله إلى مركز تحكم للطوارئ.

من جانبه، أشار بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى أن هذه الاتفاقية تجسد التزام وحرص الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدعم البرامج والخطط التنموية في مختلف المجالات بمملكة البحرين، والمساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

