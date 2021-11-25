المباركي: إنشاء مركز خليجي لريادة الأعمال والتكنولوجيا

مال وأعمال

صرحت رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية

د. هنادي المباركي بأن المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني لدعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي الذي أنطلق من الكويت خلال الفترة من 16 الى 18 نوفمبر 2021 عبر منصة الذكاء الاصطناعي Whova العالمية تحت رعاية الدكتور محمد الفارس وزير النفط والتعليم العالي بمشاركة

تفوق الـ 300 خبير مقسمة على 30 دولة من النخب المتخصصة من المنظمات والمؤسسات والحكومات

وراسمي السياسات الخليجية والعربية والعالمية.

اوضحت المباركي تزامن المؤتمر مع اسبوع ريادة الاعمال العالمية في حين تكمن اهمية المؤتمر في التنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الرقمي الحديث وارتباطه بالمؤشرات القياسية التنافسية العالمية في حين

ركز الخبراء على تبادل أفضل التطبيقات العملية لمنظومة ريادة الأعمال الابتكار الذكاء الاصطناعي

اضافة الى افضل الأدوات والاستراتيجيات الفعالة الناجحة في برامج الابتكار وريادة الاعمال.

وأخيرا خلص المؤتمر الى 10 توصيات عالمية مقسمة على النحو التالي:

1- إنشاء بنك بيانات عالمي يضم الدول العالمية والدول الخليجية لأفضل التجارب والتطبيقات العالمية الناجحة القائمة على برامج الاقتصاد الحديث مثل برامج الابتكار وريادة الاعمال وبرامج مسرعات وحاضنات الاعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا لتبادل المعرفة والخبرات المتميزة.

2- تعزيز نظم التعليم باستخدام الادوات واستراتيجيات الابتكار الحديثة وتضمينها مع استراتيجيات التعليم المتنوعة نحو تطبيقات القرن الحادي والعشرين للتعليم الابتكاري.

3- بناء منصة ابتكاريه تعاونية قائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتشارك فيها جميع الأطراف من المؤسسات الأكاديمية والحكومة وصانعي السياسات ومراكز الفكر ومنظمات التمويل لمناقشة استراتيجيات النجاح.

4- تطوير برامج تدريبية عالمية على المستوى الحكومي والخاص لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتركز على التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة، والتفكير الابتكاري نحو النمو الاجتماعي الذكي.

5- وضع استراتيجية تعاون بين الجامعات العالمية والمحلية والاقليمية وأصحاب المهن، مثل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والبحثية لتسريع نقل وتسويق التكنولوجيا وتمكين الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة والرقمنة.

6- تبني مؤشرات أداء قياسية محلية وربطها بالمؤشرات القياسية العالمية مثل مؤشر الابتكار ومؤشر ريادة الاعمال ومؤشر العلوم والتكنولوجيا لتمكين تقييم وتصنيف الأهداف الاستراتيجية والاستثمار المباشر في الابتكار وريادة الاعمال والذكاء الاصطناعي.

7- انشاء مركز خليجي لريادة الاعمال والتكنولوجيا تحت مظلة الامانه العامة لمجلس التعاون الخليجي يعنى بالنمو الاجتماعي والاقتصادي الذكي لرفع المؤشرات الخليجية وتمكين استراتيجيات الابتكار وريادة الاعمال لخلق فرص عمل جديده

وزيادة الانتاجية وترسيخ الاقتصاد الرقمي الحديث وخلق قطاعات تكنولوجية جديدة.

8- عقد الشراكات الاستراتيجية العالمية الفعالة في مجال الابتكار وريادة الاعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من التقدم التكنولوجي العالمي.

9- تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الاعمال في المجتمع من خلال دعم وتبني الاعلام استراتيجيات الابتكار وتطبيقاته الناجحة عبر المسابقات والاحتفالات والمبادرات والمنتديات مع الاسرة العالمية لدمج المبتكرين ورواد الاعمال

والمخترعين مع المجتمعات المتقدمة والقدوات الناجحة.

10- النهوض بخطط تأسيس كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الاعمال وتعليم فلسفته وتطبيقاته الناجحة حتى نواكب الدول المتقدمه في تطبيقاتها الناجحة ونحو التحول الرقمي للقرن الواحد والعشرين.

