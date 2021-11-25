بورصة الكويت شريك إنساني لـ«الهلال الأحمر»

مال وأعمال

قامت بورصة الكويت بدعم جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي كشريك إنساني، من خلال المساهمة في رعاية حملة «تعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت»، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر المحتاجة ودفع جزء من الرسوم الدراسية لحوالي 5000 طالب وطالبة. ذلك وتتكفل الحملة، والمستمرة للسنة السادسة على التوالي، بكامل الرسوم الدراسية للأيتام. هذا وتشكل هذه المبادرة جزءاً من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وتتماشى مع الهدف الرابع – التعليم الجيد - والهدف السابع عشر - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إضافةً إلى خطة التنمية الوطنية للكويت «كويت جديدة 2035». وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور/ هلال الساير، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، «تهدف حملة «تعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت» إلى التخفيف من الأمية وما تتسبب به من ضرر للمجتمع، وذلك بهدف تمكين قدرات الأجيال القادمة اقتصادياً واجتماعياً، حيث يشكل التعليم حجر الأساس لأي مجتمع مستقر، ولذلك يعتبر هذا المشروع من أهم وأبرز مشاريع الجمعية، وأود أن أشكر بورصة الكويت على دعم جهودنا ونتطلع إلى المزيد من الشراكات المثمرة في المستقبل». كما أضاف ناصر السنعوسي، رئيس إدارة التسويق والاتصال في بورصة الكويت، «تسهم بورصة الكويت في دعم هذه المبادرة السامية كشريك إنساني مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ونحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية، حيث تلتزم بورصة الكويت بشكل راسخ بمسؤوليتها في دعم وخدمة المجتمع الكويتي، وتسعى لأن تكون قوة تعمل لصالح جميع الأطراف من خلال إحداث تأثير إيجابي عبر مجموعة متنوعة ومستدامة من المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية الاستدامة للشركة. أود ان أتقدم بالشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والدكتور/ هلال الساير على استضافتهم لنا اليوم».

