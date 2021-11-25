أسعار النفط تخيب آمال الرئيس بايدن

مال وأعمال

صعدت أسعار النفط ، مواصلة مكاسبها من اليوم السابق إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 %، إلى 82.44 دولاراً للبرميل، بعدما قفزت 3.3 %، أمس الثلاثاء. وذكرت الولايات المتحدة أنها ستسحب مليوني برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لخفض الأسعار بعد تجاهل منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المزيد من الخام.

