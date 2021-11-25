تقي: 1052 بئراً عمودية في حقلي جنوب الرتقة وأم النقا

مال وأعمال

نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط صباح امس حلقة نقاشية افتراضية حول مشروع النفط الثقيل وآخر مراحل تطوره، والتي حاضر فيها كبير البتروفيزيائيين في شركة نفط الكويت فاطمة علاء تقي، وحضرها عدد من موظفي وزارة النفط من الشؤون الفنية والاقتصادية والضيوف من منظمة (الأوابك) ومعهد الكويت للأبحاث والهيئة العامة للبيئة والإعلاميين.

في البداية قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن مشروع النفط الثقيل يعتبر من أكبر المشاريع النفطية التي تنفذها الكويت في حقل الرتقة، وأكثرها صعوبة فنية لإنتاج 60 ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، وتزويده الى مصفاة الزور للإسهام في إنتاج وقود بيئي منخفض الكبريت وتزويده لمحطات الكهرباء.

احتياطات ضخمة

وذكرت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية أن مشروع النفط الثقيل يهدف إلى الاستفادة من الاحتياطات الضخمة من النفط الثقيل ما يساعد في تحقيق إيرادات نفطية وعوائد اقتصادية كبيرة للكويت مستقبلاً.

وأشارت إلى توسع الكويت في إنتاج النفط الخام ضمن استراتيجية البلاد لرفع الطاقة الإنتاجية للوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن زيادة إنتاج النفط الثقيل يعتبر ركيزة أساسية لمستقبل الصناعة النفطية في الكويت.

وشددت على أن وزارة النفط حريصة على تنظيم حلقات نقاشية لاستعراض أهم المشاريع النفطية التي تنفذها الكويت. من جانبها قالت كبير البتروفيزيائيين في شركة نفط الكويت فاطمة علاء تقي، إن مشروع النفط الثقيل له دور حاسم في دعم وتحقيق استراتيجية شركة نفط الكويت لعام 2040 والوصول بإنتاج 270 ألف برميل يومياً من حقل جنوب الرتقة مستقبلا. وايضا تحقيق انتاج 50 الف برميل يوميا من حقل ام النقا للعام 2030.

وقالت ان عدد الابار النشطة 1052 بئراً موزعة على 930 بئراً عمودية في حقل جنوب الرتقة، ونحو 122 بئراً عمودية في حقل أم النقا، مشيرة إلى أن حقل جنوب الرتقة يعتبر من الحقول الحدودية الكبيرة في شمال الكويت وتبلغ مساحته 1.415 كيلو متر مربع، أما مساحة حقل أم النقا فتبلغ 145 كيلو متراً مربعاً.

وقالت إن خطط مشروع النفط الثقيل المستقبلية تكمن في استكمال تطوير مشروع النفط الثقيل لحقل أم النقا للمرحلة الأولى بمعدل إنتاج 15 ألف برميل يومياً وحقل جنوب الرتقة للمرحلة الثانية بمعدل إنتاج 60 ألف برميل يوميا وبذلك سيكون إنتاج شركة نفط الكويت من النفط الثقيل بما يقارب 75 ألف برميل يومياً، ويتم العمل على خطط بتطوير كل من حقلي صابرية وبحرة بعد اكتشاف مجموعة من كميات من النفط الثقيل في مكمن فارس السفلي، وتوطين أحدث نظم تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج (الاستخدام الذكي للتكنولوجيا) الخاصة بتطوير الآبار واخيرا بناء قدرات العاملين في شركة نفط الكويت بإدارة وإنتاج النفط الثقيل.

واستعرضت أنواع النفط حيث قالت إن النفط يصنف إلى نفط ثقيل او خفيف اعتماداً على مقياس الكثافة النوعية ودرجة اللزوجة، فكلما زادت درجة الكثافة النوعية قلت اللزوجة والعكس صحيح.

وحول تقنيات استخراج النفط الثقيل في الكويت قالت انها تتركز في 4 طرق هي: التحسين بالحقن الدوري بالبخار، والانتاج البارد للنفط الثقيل مصحوباً بالرمل، وضخ بالمياه، وأخيراً ضخ المواد الكيميائية.

واشارت إلى أن تقنية الحقن الدوري بالبخار تمت عبر 3 مراحل حيث يتم حقن البخار لفترة زمنية معينة لرفع حرارة المكمن ويسمح للبئر بامتصاص الحرارة لفترة محددة ويُعاد بعد ذلك إنتاج النفط من نفس البئر.

إن إرسال النفط الثقيل إلى مصفاة الزور عوضاً عن كميات من نفط التصدير الكويتي المستخدم عادة في محطات الكهرباء يعظم من القيمة المضافة للدولة. وحتى البدء بتشغيل مصفاة الزور يتم حالياً تصدير النفط الثقيل إلى الأسواق العالمية. حيث قامت «نفط الكويت» وبالتعاون مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول ببيع ما يقدر بـ22 شحنة من النفط الثقيل يقدر سعرها بـأكثر من نصف مليار دولار.

أما عن الفوائد الأخرى للمشروع فيمكن تلخيصها في عدة نقاط رئيسة أبرزها، رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام للكويت وذلك عن طريق تطوير احتياطيات نفطية ضخمة وجديدة، وتأهيل الكويت لدخول أسواق عالمية جديدة، وتهيئة فرص وظيفية جديدة واكتساب خبرات واستخدام تقنيات جديدة تؤهل العاملين والمسؤولين الكويتيين لتشغيل وإنتاج النفط الثقيل.

