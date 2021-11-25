«الغرفة» استقبلت سفير النمسا

مال وأعمال

استقبل نائب مدير عام غرفة التجارة والصناعة حمد العمر، صباح الثلاثاء الماضي ماريان وربا سفير جمهورية النمسا لدى الكويت وكارولين ادنبيرجر المفوض التجاري النمساوي لدولة قطر والمحال الى الكويت، بحضور عماد الزيد – مساعد مدير عام الغرفة.

رحب العمر في بداية اللقاء بالضيوف حيث تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بامكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري منوهاً الى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي. مؤكداً أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل الى نتائج ايجابية بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أعرب السفير النمساوي عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تطرق الى زيارة رئيس جمهورية النمسا د. ريتشارد فيشر الى دولة الكويت في فبراير 2009 والنجاح الكبير الذي حققته هذه الزيارة، حيث أكد على حرصه في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية. وفي مداخلة من ادنبيرجر تطرقت الى الزيارة المرتقبة لوفداً اقتصادياً يضم عدد من الشركات النمساوية تعمل في مجالات مختلفة بتاريخ 8 ديسمبر القادم الى الكويت، للاستماع والتعرف على فرص التعاون مع القطاع الخاص الكويتي وكيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية.

وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة التجارة والصناعة على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت والنمسا.

