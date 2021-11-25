«أسواق المال»: استطلاع الرأي لتطوير ضوابط الإفصاح والشفافية

مال وأعمال

قامت هيئة أسواق المال بالإعداد لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل)، حيث تتضمن هذه التعديلات تطويرا جوهريا لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لجميع الأشخاص المرخص لهم، كما تتضمن كذلك إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها مزاولة أنشطة الأوراق المالية المتمثل بشركة الشخص الواحد.

ويسلط التنظيم المستحدث الضوء على أهمية مبدأ الإفصاح والشفافية بين الشخص المرخص له وعملائه خلال فترة تقديم الخدمات الاستشارية وأحكام واضحة تحاكي كيفية التعامل حال وجود أي تعارض للمصالح أو الدخول في عمليات استشارية يكون فيها الشخص المرخص له شخصا مطلعا.

كذلك حدد التنظيم الإطار العام لمتطلبات منح الترخيص لشركة الشخص الواحد وتجديده وإلغائه آخذا بالاعتبار نوع النشاط والكيان القانوني الجديد.

وختاما، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية مسترشدة بأفضل القواعد والمعايير والممارسات التي تهدف لتوفير تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية عبر تطوير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا لنتائج الدراسات والأبحاث المرتبطة بالممارسات العالمية علاوة على طرح استطلاعات الرأي العامة التفاعلية وفقا لموضوع الاستطلاع، كما تؤكد الهيئة على أهمية المشاركة في استطلاع الرأي بشأن التعديلات المذكورة وتدعو أصحاب الرؤى والمصالح وتحديداً الراغبين بالحصول على ترخيص نشاط مستشار الاستثمار نحو التقدم بآرائهم والمعلومات اللازمة عبر تعبئة خانة الاستبيان في صفحة استطلاع الرأي والذي يهدف إلى بناء أساس لقاعدة بيانات الأشخاص الطبيعيين ومؤهلاتهم وخبراتهم بشكل عام والتي ستنعكس بشكل مباشر على حدود متطلبات المناصب والوظائف واجبة التسجيل المرتبطة بنشاط مستشار الاستثمار مما يؤثر على التوجه الرقابي نحو حوكمة تلك المناصب والوظائف وآليات الهيئة في التعامل معهم، كما ترحب بكافة المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية، وذلك عبر المشاركة في الاستطلاع في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 15/12/2021.

