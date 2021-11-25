«KIB»: جذب أعلى مستوى من الكفاءات الكويتية

مال وأعمال

في إطار جهوده المستمرة للاستثمار في رأس ماله البشري وتعزيز مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن انضمام فيصل الشويرد إلى فريق الإدارة العليا للبنك من خلال تعيينه في منصب مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس قسم الخدمات المصرفية المتميزة.

وبفضل خبرته المهنية الواسعة والممتدة لحوالي عقدين في المجال المصرفي، تم تكليف الشويرد بتوسيع نطاق قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في KIB وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة إلى النخبة من عملاء البنك والمصممة خصيصاً لهم.

بعدما أمضى حياته المهنية بأكملها في القطاع المصرفي، حيث كان قد بدأ مشواره المهني في العمل في الفروع، يعد الشويرد اليوم خبيراً مصرفيا متمرساً يتمتع بخبرة شاملة تغطي العديد من ميادين العمل المصرفي، وتضم جوانب مختلفة من خدمة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد، بما يشمل تطوير المنتجات، والمبيعات، وخدمة العملاء، والعمليات، وكذلك إدارة الأفرع وغيرها الكثير. وقبل تعيينه في KIB، كان قد شغل الشويرد مؤخراً منصب المدير الإقليمي في بنك بوبيان، كما عمل سابقاً كمدير فرع أول في بنك الكويت الوطني، وهو خريج جامعة الكويت بدرجة البكالوريوس في العلوم الإدارية.

وأشار KIB في بيانه حول انضمام الشويرد لقيادة البنك العليا إلى أنها تعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى القيام باستثمار فعال للارتقاء بالخدمات المصرفية الشخصية التي يقدمها البنك، موضحاً أن KIB كان قد أطلق خدمات باقة Black في أوائل العام الحالي ليقدم تجربة مميزة ومجزية ومصممة خصيصاً لعملاء KIB من أصحاب الملاءة المالية، والتي تشمل أيضاً مجموعة شاملة من الحلول الذكية والمزايا ذات القيمة المضافة.

ومنذ ذلك الحين، استمر البنك في تطوير وترقية خدماته المصرفية المتميزة لضمان تجربة عملاء راقية ومريحة ومتجددة بشكل مستمر، بما يناسب أنماط الحياة الفريدة وسريعة التغيّر لعملاء النخبة.

والجدير بالذكر هو التزام KIB التام بجذب أعلى مستوى من الكفاءات الكويتية والحفاظ عليها للعمل في كل مجالاته، وخاصةً في المناصب القيادية العليا، حيث اعتمد البنك نهجاً خاصاً للتنمية البشرية، كجزء أساس من خططه الاستراتيجية،

والمبني على مفهوم التنمية بصورة مرنة وديناميكية؛ ما يضمن استمراره في الاستثمار في المواهب المناسبة لتعزيز التطور الفردي والتنظيمي لموظفيه باستمرار، ومن جميع المستويات.

