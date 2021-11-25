«اتحاد الشركات» دعم معرض الفرص الوظيفية والدراسية لـ «التطبيقي»

مال وأعمال

يسهم اتحاد شركات الاستثمار في دعم معرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع (الافتراضي) والذي انطلق يوم الأحد الماضي تحت رعاية وزير التربية د. علي المضف وبتنظيم من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد تواجد الاتحاد وشركاته من بداية انطلاق المعرض وحتى اليوم الخميس ، وقد حرص الاتحاد على دعم النسخ السابقة للمعرض، والتي أُقيمت في مقر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وقد صرحت فدوى درويش نائب الأمين العام ومدير مركز دراسات الاستثمار أن تواجد الاتحاد في هذا المعرض الافتراضي يعتبر فرصة للباحثين عن عمل، والمتطلعين للعمل في القطاع الخاص، وخاصة في شركات الاستثمار من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف لدى شركات الاستثمار وكان هذا المعرض فرصة للاتحاد لشرح الفرص الوظيفية وما هي التحديات والامتيازات التي قد يحصل عليها الباحثين عن عمل من فرص في شركات الاستثمار بالإضافة إلى شرح ما الشهادات الفنية المعتمدة التي تزيد من مؤهلات الباحثين عن عمل لإيجاد فرص وظيفية في شركات الاستثمار.

وشرحت فدوى لعدد من الزائرين الباحثين عن عمل على منصة الاتحاد أن بعض الوظائف في شركات الاستثمار أصبح يتطلب بالإضافة إلى الشهادات الأكاديمية شهادات فنية معتمدة، وبالتالي نصحت الكثير من الزائرين لأخذ شهادات CISI المتخصصة والتي هي من متطلبات هيئة أسواق المال للعمل في شركات الاستثمار بأن يكون أغلب العاملين لديها حاصلين على هذه الشهادات بالإضافة إلى شهادات تخصصية في مجال التمويل والاستثمار.

وبينت فدوى درويش أن شركات الاستثمار هي محط الأنظار للكثير من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، خاصة لخريجي إدارة الأعمال، حيث إن شركات الاستثمار لديها بيئة خصبة لإطلاق الإبداع والابتكار لدى فئة الشباب، وأن شركات الاستثمار تسعى إلى رفع نسبة العمالة الوطنية لديها، الأمر الذي يتطلب البحث عن كوادر كويتية لديهم إمكانات وكفاءات وشهادات توفر قيمة مضافة للشركات، وأكدت أن الاتحاد داعم أساسي للطاقات الشابة وخريجي المعاهد والجامعات ويعمل على توفير فرص تدريبية وورش عمل لجميع فئات الطلاب الباحثين عن عمل لتمكينهم وتأهيلهم لتكون فرص توظيفهم لدى شركات الاستثمار أوفر.

