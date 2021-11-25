«مصارف الاستثماري» حقق 46.16 % عائداً في 2021

مال وأعمال

أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن أن صندوق مصارف الاستثماري نجح أن يكون أفضل صندوق خليجي بإدارة كويتية محققا عائدا منذ بداية 2021 بما يقارب 46.16%، وبذلك احتل الصندوق مكانة عالية في عالم الاستثمار الخليجي وبحسب مؤشرMCSI للبنوك الخليجية حقق الصندوق 51.44% ، كونه يستثمر في قطاع البنوك الخليجية، لاسيما وان الصندوق نال العديد من الجوائز في 2019 من مؤسسة رفنتف.

وقال : سعود الجويعد – نائب رئيس – إدارة استثمارات الأسهم بشركة وفرة للاستثمار ان إدارة صندوق مصارف الاستثماري الذي تأسس بالعام 2006 وانتقلت ادارته الى شركة وفرة للاستثمار الدولي منذ العام 2013، ويستثمر الصندوق في قطاع البنوك الخليجية ويتم التركيز على البنوك القيادية والجدير بالذكر انه قد تم توسعة مجال الاستثمار منذ أن انتقلت إدارته إلى شركة وفرة حيث شمل جميع دول الخليج لاقتناص فرص أكبر في الأسواق الواعدة خاصة انه قد تم ترقية هذه الأسواق من الأسواق دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة. وذكر الجويعد ان رأسمال الصندوق الحالي يبلغ 37.11 مليون دينار فيما ان صافي أصوله قد بلغت 61.49 مليونا، وعليه فان صافي قيمة الوحدة بلغ 1.655 دينار، مشيرا الى ان عائد الصندوق الشهري يبلغ 4.26%، فيما ان عائدة منذ بداية العام قد بلغ 46.16% بينما بلغ العائد منذ التأسيس 84.60%، اما التوزيعات النقدية فقد بلغت 5% منذ التأسيس.

