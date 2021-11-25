10 % استرداداً لبطاقات «الأهلي - الإمارات»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن تقديم عرض خاص بمناسبة يوم Black Friday يتضمن استردادًا نقديًا بنسبة 10% على جميع المشتريات المحلية والدولية يومي 26 و27 نوفمبر 2021 التي تتم باستخدام بطاقات فيزا الأهلي – الإمارات، على أن يكون الحد الأقصى للاسترداد هو 50 ديناراً تتم إضافتها لحساب بطاقة ائتمان العميل المؤهلة.

للاستفادة من هذا العرض، يجب على حاملي بطاقات الأهلي – الإمارات المؤهلة إنفاق 100 دينار كحد أدنى. وهذا يشمل معاملات نقاط البيع والتجارة الالكترونية.

وإلى جانب هذا العرض، فإن أي إنفاق باستخدام بطاقات الائتمان يربح تلقائيًا أميال سكاي واردز على طيران الإمارات.

