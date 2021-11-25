«زين» شريك استراتيجي لفعالية «FoodBuzz»

مال وأعمال

أعلنت زين عن شراكتها الاستراتيجية لفعالية FoodBuzz المُجتمعية، والتي تُقدّم بيئة اجتماعية وترفيهية للزوّار للتواصل والاستمتاع بالأجواء الربيعية والشتوية مرتين شهرياً من نوفمبر الحالي وحتى فبراير القادم في مركز الراية التجاري بقلب العاصمة بمُشاركة العديد من المطاعم والمقاهي ذات العلامات التجارية المُميزة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذه الفعالية المُتميزة يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلّية في مُختلف المجالات، وذلك بهدف المُساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة.

وبينت زين أنها تواجدت في فعالية FoodBuzz عبر جناحها الخاص، والذي قدّمت من خلاله مجموعة من الفقرات الاجتماعية والترفيهية التي شاركت الزوار عبرها الأجواء الجميلة التي يعيشها الشعب الكويتي في هذه الفترة مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية ما بعد الجائحة، كما قامت الشركة بتنظيم العديد من المسابقات الشيّقة وتقديم الجوائز القيّمة على الفائزين.

وتهدف فعالية FoodBuzz التي انطلقت في العام 2016 على تقديم مفهوم جديد ومُميز يرتكز حول التواصل واكتشاف كل ما هو جديد لدى مجتمع التغذية من المطاعم والمقاهي الأكثر شعبيةً في الكويت، حيث يخدم الحدث عدداً كبيراً من الزائرين والموظفين من قطاعات الأعمال كونه يقع في قلب العاصمة ومراكز الأعمال في البلاد، بحيث يتيح لهم فرصة الاستمتاع بأجواء اجتماعية ومهنية خلال موسمي الشتاء والربيع.

