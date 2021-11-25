«بوبيان» أقام معرضه السنوي لمشاريع التطوير الداخلي

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان معرضه السنوي لمشاريع التطوير الداخلي المطبقة على طريقة ومنهجيةLean وذلك سعياً منه لدعم أفكار ومبادرات موارده البشرية لتحسين الاداء بما ينعكس على خدمة العملاء ،. وقال المدير التنفيذي لإدارة التغيير والتطوير عبدالله الحسينان «يسعى بنك بوبيان دائماً إلى تطوير بيئة العمل الداخلية التى تطلق قوى الإبداع والابتكار لدى جميع العاملين في البنك وبما يحقق الاهداف الرئيسة للبنك. واضاف « تعتمد منهجية Lean على تهيئة بيئة عمل تشجع الموظفين على تحديد فرص التطوير من خلال التحديات التي يواجهها الموظفون خلال أداء مهام وظائفهم اليومية وتحويل هذه الفرص إلى مشاريع يتم العمل عليها ويكون لها تأثير إيجابي على تطوير وتسريع آلية العمل التي تنعكس إيجابياً على العملاء والموظفين. وأكد الحسينان حرص إدارة بنك بوبيان على تحسين الأداء وتطوير كل عمليات البنك من خلال الاستماع إلى آراء الموظفين انفسهم ودراسة كل مقترحاتهم إلى جانب إمكانية وضعها موضوع التنفيذ من خلال استخدام افضل السبل العلمية والتقنية مضيفاً أن ذلك من شأنه أن يمنح الموظفين فرصة المشاركة بصورة أكبر في التغيير ومن ثم إحداث التطور المطلوب بما يحقق أهداف البنك في تقديم أعلى مستويات الخدمة للعمل.

معرض مشاريع التطوير

وجرت العادة أن ينظم البنك سنوياً المعرض لاستعرض أهم مشاريع التطوير حيث تم هذا العام استعرض نحو 15 مشروعاً بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد وعدد من قياديي البنك. وأكد الماجد تعليقاً على المعرض « نفخر دائماً بمواردنا البشرية التى تعمل من أجل تطوير الاداء من خلال المبادرات التى يقومون بها والتى تهدف إلى تحسين بيئة العمل الداخلية وبما يحقق أهدافنا الاستراتيجية وينعكس ايجابياً على خدمتنا للعملاء». وتقدم الماجد بالشكر لجميع المشاركين في المعرض من الموظفين الذين قدموا مجموعة مميزة من المشاريع لتحسين الاداء. وتم خلال المعرض قيام مبادري البنك بعرض مشاريعهم وشرح تفاصيلها والاجابة على اسئلة واستفسارات الحضور. وتعتبر منهجية Lean منهجية عالمية تتبناها العديد من المؤسسات لتسريع إجراءاتها وتقليل التكاليف من خلال إزالة عوامل الهدر والتركيز على العملاء والجودة المقدمة للخدمات والمنتجات.

وتقوم إدارة التطوير المستمر بالبنك بتدريب مجموعة من الموظفين سنوياً على منهج Lean وتقديم الدعم والخبرات اللازمة لاتمام المشروع من خلال موظفين مختصين وذوي كفاءة وخبرة عالية في هذا المجال.

