الكافيهات.. دراسة ووناسة

الخميس Al wanees

تزامناً مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجة حرارة الجو يفضل الكثير من رواد الكافيهات سواء من الشباب او كبار السن الذهاب للكافيهات للاستمتاع بالخروج خارج نطاق المنزل والبعد عن الأماكن التقليدية.

ويسعي الكثير من الشباب الكويتي الى الخروج الى الكافيهات ذات الطابع المميز لهم وغير تقليدي اما للدارسة او لصحبة الأصدقاء بالإضافة الى انجاز المهام العملية في الكافية نظرا لعدم ارتياح الكثير الى البقاء في المنزل وسط صخب الأطفال او أصوات التلفزيونات وغيرها من وسائل الترفيه.

قامت «النهار» بجولة تفقدية بكافيه « MAKE CAFE» في مجمع «اولمبيا» للتعرف على رواد المكان وانطباعاتهم في مثل تلك النوعية من الكافيهات، في بداية الامر قال المدير التنفيذي وصاحب الكافيه عادل الزيد ان فكرة «ميك كافية» جاءت من خلال البعد عن الأماكن المغلقة والاربعة جدران داخل المنزل او مكتب العمل او الدرسة.

وأضاف الزيد ان بداية العمل في مشروع «ميك كافية» منذ خمس سنوات وتحديدا مطلع 2015 بتدشين العمل في المكان مع عدد قليل من العملاء في بادئ الامر، موضحا ان تدريب وتنظيم فريق العمل على قواعد وتقاليد الكويت وأهلها كان سببا رئيسا في شهرة المكان لدى فئات الشباب والدارسين.

خصوصية الكافيهات

ولفت الزيد الى أن ما يميز «ميك كافيه» العمالة المتخصصة المدربة خصوصا وان العملاء ومرتادي الكافيه اعتادوا على طريقة العمل والهدوء، موضحا ان جائحة كورونا كان لها تأثير على جميع القطاعات الاقتصادية والكافيهات الا ان «ميك كافيه» لم يتاثر كثيرا نظرا للخصوصية التي يتميز بها عن غيره.

يرى الطالب سعود محمود أن الكافيه أصبح وسيلة للدراسة وملتقى للشباب من مختلف الأعمار، ولم يعد قاصراً فقط على الوناسة فقط.

وأشار إلى أنه يفضل تواجده في الكافيه للانتهاء من الأعمال الدراسية بيسر وسهولة.

وقال إن المنزل لم يعد مكاناً مفضلاً لديه للدراسة، لأنه يفتقد التركيز داخل البيت بسبب كثرة الانشغالات اليومية التي تتطلب تواجده داخل البيت.

إنجاز الأعمال

ومن جانبه، أوضح الموظف مولر شلبي أن الكافيه وسيلة لإنجاز الأعمال المكلف به، حيث يتم الانتهاء من الأعمال عن طريق استخدام تطبيقات الكترونية مثل ZOOM، معتبراً أن إنجاز الأعمال بشكل كبير يتم من خلال الكافيه بالنسبة لي وقال إن الكافيهات بشكل عام في طريقها للعودة مرة أخرى بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تداعيات جائحة كورونا على المدى البعيد.

صخب وضوضاء

وقال بدر فواز جميل موظف في خدمة عملاء شركة علي عبدالوهاب المطوع ان الكافيه يبعد الشخص عن العالم الخارجي سواء كان يؤدي عملاً او دراسة تحتاج التركيز، مؤكدا ان الكافيه يبعد الانسان عن الملل ويفصل مزاج الانسان عن الحياة الخارجية بما فيها من صخب وضوضاء قد تؤثر سلبا على مزاجه الشخصي.

ويرى سامر القيشاوي مدقق مالي انه يأتي الى الكافيه من اجل انجاز العمل وطبيعة عملي كمدقق حسابات تتطلب التركيز الشديد في الحسابات والأرقام، مضيفا ان انجاز العمل في الكافيه يعد ميزة في الكافية عن المنزل.

وأوضح ان الديوانية للاستمتاع مع الاصدقاء والاهل وهناك فارق كبير بين الجانبين، بينما هناك بعض الأماكن تخصص للعمل وإنجاز العمل بطريقة افضل لا سيما وان كان هناك تفضيل للمكان والهدوء.

