«صباح الأحمد للموهبة».. تحويل الأفكار إلى إبداعات

الخميس Al wanees

إيماناً بدور الموهوبن والمخترعين الفعال في التنمية العلمية، وأن الدول الكبرى تقاس بمدى ما تسهم فيه أو تقتنيه من اختراعات، وبما تمتلكه من عقول تسهم في تطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية، فقد أنشأت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبدعم كامل، المكتب الكويتي لرعاية المخترعين في عام 1999 في مقر النادي العلمي، بهدف تشجيع المخترعين على التطوير والابتكار وحماية ملكيتهم الفكرية عن طريق تسجيل براءات الاختراع للمشاريع التي تقدم للمكتب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل تلك المشاريع في مكاتب المحاماة المتخصصة في الدول المراد التسجيل فيها.

وعندما ازدادت أعداد المخترعين الكويتين الذين أثبتوا جدارتهم من خلال الاختراعات العديدة التي تم تسجيلها في مكاتب البراءات العالمية، والجوائز والمراكز المتقدمة التي حققوها في مختلف المعارض والمحافل الدولية التي شاركوا خلالها، والاهتمام والرعاية السامية لأمير الكويت الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي لم يألُ جهداً في احتضان هؤلاء المخترعين من أبناء الكويت، وشملهم برعايته الكريمة معنوياً ومادياً إيماناً منه وتقديراً لما حققوه من إنجازات ولدورهم الهام في دفع عجلة التنمية.

ويعتبر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والذي أنشئ في مايو 2010 بمبادرة سامية من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد. ويقوم المركز باكتشاف ورعاية المتميزين والموهوبين والمبدعين من ابناء الكويت من خلال توفير البيئة والمناخ الملائمين على النحو الذي يبرز تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم، وتنميتها واتاحة الفرص الملائمة لتحويل افكارهم الى ابداعات ملموسة.

كما يوفر المركز قاعدة تقدم للموهوبين والمبدعين الكويتيين الدعم المعنوي والمادي الذي يحتاجون اليه لتنمية قدراتهم ومواصلة الابداع والتفوق بها.

ويجسد المركز اهتمام الكويت بأبنائها الموهوبين والمبدعين وتبني افكارهم وابراز انجازاتهم كذلك يعمل المركز لدعم التنمية في الكويت من خلال المساهمة في تعزيز ثقافة الابداع والنهوض بها في المجتمع الكويتي من خلال ابراز ودعم الموهوبين والمبدعين.

ومن اهداف المركز مساعدة المخترعين على تسجيل اختراعاتهم وابرازها محليا وعالميا والعمل على تطويرها حتى ترى النور.

ويعد مركز صباح الاحمد للموهبة والابداع من بين الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث يدعم التنمية المستدامة في الدولة من خلال تطوير الكادر البشري الموهوب.

ويضع المركز البرامج التطويرية التي ستساعد في تنمية قدرات الموهوبين والاستثمار في ابداعاتهم وابتكاراتهم المتميزة.

وتتمثل رؤية المركز في ان يصبح مؤسسة متميزة عالمياً، وتعنى برعاية الموهوبين والمبدعين من ابناء الكويت، واستثمار ابداعاتهم لأغراض التنمية، والوصول بهم الى العالمية.

وشمل رسالة المركز المساهمة في بناء مجتمع كويتي يدعم ويرعى الموهوبين والمبدعين ويستثمر قدراتهم.

كما تحتوي اهدافه على رعاية الافراد الموهوبين والمبدعين من ابناء دولة الكويت، تعزيز ثقافة الإبداع لدى اوساط المجتمع ونشر الوعي، رصد الامكانات الابداعية المتميزة من فئات الناشئة والشباب والكشف عنها واحتضانها، تطوير الخبرات وصقل المهارات الخاصة بالموهوبين والمبدعين، التواصل مع المؤسسات المحلية والعالمية المعنية برعاية الموهوبين المبدعين.

ويستهدف المركز، من خلال البرامج والأنشطة التي يقوم بتنفيذها، جميع أفراد المجتمع من المبدعن والموهوبين في مجالات تشمل مجال العلوم والتكنولوجيا، مجال الفنون الحرفية ذات العلاقة بالتكنولوجيا.

وتهتم إدارة الابتكار بدعم ورعاية الأفراد الكويتيين الذين يتقدمون بالمشاريع والأفكار الابتكارية غير التقليدية، حيث يعمل على تشجيعهم على التميز والإبداع باستخدام مختلف الخدمات ووسائل الدعم كالتدريب والتثقيف والتوعية وتعزيز ثقافة الإبداع في المجتمع، وتحويل تلك لأفكار والاختراعات إلى واقع عن طريق تسجيل براءات الاختراع للأفكار والمشاريع التي تجتاز معايير التقييم المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل تلك المشاريع لحمايتها، والحصول على رقم تسجيل أو شهادة براءة اختراع والتي تجتاز معايير التقييم المعتمدة دولياً، ومن ثم تصنيعها واستثمارها تجارياً.

تُعنى إدارة الموهبة بتنفيذ البرنامج الرابع للمحور الاستراتيجي الأول بالمؤسسة «دعم الطلبة الموهوبن والمتميزين في الرياضيات والعلوم ».

ويتركز الدور الرئيسي لإدارة الموهبة والإبداع في توفير أفضل الأساليب العلميةللكشف عن الموهوبين والمبدعين من أبناء الكويت وتقديم البرامج العلمية والتربوية المناسبة لرعايتهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أحدث المعايير العالمية للتميز في هذا المجال. وتؤدي الإدارة دورها من خلال التعاون مع مؤسسات محلية ودولية ذات علاقة مثل وزارة التربية، وجامعات عالمية.

