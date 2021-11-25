سفارة النمسا كرّمت فيصل الفوزان الفائز بــ«إنيرجي غلوب»

الخميس Al wanees

كرّمت سفارة النمسا لدى البلاد الشاب الكويتي فيصل الفوزان، الفائز بجائزة «إنيرجي غلوب» العالمية لهذا العام، وهي إحدى أهم الجوائز البيئية في العالم، المعنية بالاستدامة، وذلك عن مشروع Loop لإعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى بكرة فيلمينت، التي تستخدم في الطابعات الثلاثية الأبعاد.

وأفاد الفوزان (14 عاماً) بأن المشروع يهدف إلى مساعدة الكويت في التخلص من النفايات البلاستيكية وإعادة تدويرها، مبيّناً أنه بدأ هذا المشروع بمساعدة من كويتي، وهولندي متخصص في هذا المجال.

من جهته، قال سفير النمسا لدى البلاد ماريان وربا إن المشروع يهدف إلى خلق قيمة اقتصادية من النفايات القابلة لإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال التصنيع المحلي الصغير.

بدورها، ذكرت كارولين أدينبرغر المستشارة التجارية النمساوية لقطر والكويت أن شركة LOOP تأسست من قبل الشباب، وهي أول شركة لتصنيع الطابعات الثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط باستخدام مواد معاد تدويرها، وأول شركة مصنعة في الكويت تستخدم PET المعاد تدويرها.

