وزير الإعلام كرَّم عبدالرحمن العقل ونجمة إدريس على إبداعهما الفني والثقافي

الخميس Al wanees

كرَّم وزير الإعلام وزير الثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري في مكتبه كلا من الفنان عبدالرحمن العقل والأديبة والكاتبة الدكتورة نجمة إدريس. وقال الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الأنصاري إن هذا التكريم يأتي بمناسبة حصول العقل وإدريس على تكريم خليجي باعتبارهما مبدعين كويتيين في مجال الفنون والثقافة وذلك خلال الاجتماع الـ25 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في وقت سابق ومثل الكويت فيه الوزير المطيري. وأوضح الأنصاري أن اجتماع وزراء الثقافة الخليجيين يكرم المبدعين الخليجيين من خلال اختيار شخصيتين من كل دولة في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والفنية ووقع الاختيار بالنسبة للكويت على الفنان العقل والدكتورة إدريس.

وأضاف أن هاتين الشخصيتين لهما دور كبير في مجاليهما فالأول قضى سنين عمره في خدمة الفن الكويتي الجاد والأصيل وخصوصا في مجال الطفل من خلال أعماله المسرحية والتلفزيونية والإذاعية والمميزة فيما كانت الدكتورة نجمة إدريس ولا تزال علما أدبيا في الكويت وخارجها من خلال نشاطاتها المميزة والرائدة التي خدمت الحركة الأدبية بكل صورها وأشكالها.

وتتضمن مجالات التكريم الخليجي عشرة فروع هي النقد الأدبي والسير الأدبية والترجمة والدراسات والإنتاج الفكري وتحقيق التراث والفنون الأدبية مثل الشعر والرواية والنص المسرحي والفنون الأدائية وتشمل المسرح والسينما والفنون الشعبية والفنون السمعية مثل الموسيقى والتلحين والغناء والفنون البصرية مثل التشكيل والخط والزخرفة والتصوير والحرف والصناعات التقليدية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تطوير العمل الثقافي الخليجي المشترك ووضع السياسات المنظمة لها لدعم خطة تنموية ثقافية وتحقيق رؤية دول المجلس حول تعزيز الهوية الثقافية وتعريف الأجيال القادمة بالمبدعين كنماذج مشرفة للعطاء الثقافي وتشجيع وتحفيز الحركة الفكرية والأدبية والفنية ودعم الإنتاج الإبداعي لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

