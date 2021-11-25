السريع لـ«النهار»: شكراً لكل من سأل عني.. ووطني لا شيء أغلى منه

الخميس Al wanees

«شكراً لكل من سأل عني وتابع حالتي ومن الله الصحة والعافية التي اتمناها للجميع اما وطني فلا شيء اغلى منه وليحفظ الله الوطن واميره الجليل وولي عهده الامين والحمد لله من قبل ومن بعد» هذا ماصرح به الكاتب القدير عبدالعزيز السريع بعد اتصال «النهار» عليه لمتابعة اخر اخبار الصحية اثناء تواجده في مستشفى كرومويل بلندن لمتابعة علاجه وانتظار نتائج الفحوصات الطبية والتي على اثرها يتم القرار في العودة الى ارض الوطن.

وقال ايضا: واود من خلال «النهار» ان اتقدم بالشكر الى كل من البروفيسور جراح د.بارس تيكس والاستشاري د.غايا واستشارى المسالك د. اندريو بالمر فهؤلاء الاطباء انا مدين لهم بعد الله بالرعاية الكريمة والانسانية العالية ما ساعدني كثيراً فلهم شكري وامتناني.

واضاف ايضا: كما ارجو الله ان يحرس وطني الحبيب الكويت واهله الذين احاطوني بعنايتهم واهتمامهم ومنذ اليوم الاول لوصولي الى لندن لم يتوقف تلفوني ولاتلفون ابني منقذ عن الرنين للسؤال ما رفع معنوياتي وساعدني كثيراً على تحمل الغربة والصبر على الصعوبات الصحية وما يواكبها من قلق وتوتر وخوف. يذكر ان الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع في لندن منذ فترة لاستكمال رحلة علاجه التي انطلقت في شهر يونيو الماضي في مستشفى كرومويل. ويرافقه في رحلته العلاجية ابنه الأكبر منقذ. «النهار» تتمنى أن يمن الله بالشفاء التام على بومنقذ ويلبسه ثوب العافية ويرجع لاهله وأحبابه.. بصحة وعافية.

