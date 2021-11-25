«حد الطّار» يُمثِّل السعودية في جوائز الأوسكار

الخميس Al wanees

أعلنت هيئة الأفلام السعودية ترشيح الفيلم الروائي «حد الطار» لتمثيل المملكة في مسابقة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي. والفيلم من تأليف مفرج المجفل، وبطولة فيصل الدوخي، أضوى فهد، راوية أحمد، عجيبة الدوسري، مهند الصالح وشبيب الخليفة.

تم اختيار الفيلم من قبل لجنة متخصصة برئاسة عبد الله آل عياف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، وعضوية المخرجة هيفاء المنصور والناقدة هناء العمير والمنتج محمد التركي والمخرج أحمد الملا.

وكان العمل قد عرض لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي حيث حصل على جائزة لجنة التحكيم بمسابقة «آفاق السينما للعربية»، كما عرض في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ومهرجان الأفلام السعودية. ويتوافر للمشاهدة حالياً على منصة نتفليكس.

وقال مخرج الفيلم عبد العزيز الشلاحي «سعيد وفخور لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل».

وكانت السعودية رشحت في العام الماضي للجائزة فيلم «سيدة البحر» من إخراج شهد أمين، وقبله فيلم «المرشحة المثالية» من إخراج هيفاء المنصور.

ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الرابعة والتسعين لجوائز الأوسكار في 27 مارس 2022 بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

