تييري فريمو: السينما المصرية لم ينصفها التاريخ

الخميس Al wanees

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الفرنسي تييري فريمو، مدير مهرجان «كان» السينمائي، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 43، المقرر أن تقام في الفترة من 26 نوفمبر الحالي، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وعلق تييري فريمو، على نبأ تكريمه قائلا: «إنه لمن دواعي سروري أن أحصل على هذه الجائزة، التي لا أعتبرها جائزة لشخصي، وإنما لكل فرد اجتهد واسهم في النجاح الكبير الذي حققه مهرجان «كان» السينمائي على مدار تاريخه، خاصة في هذه الفترة التي تعد من أصعب المراحل التي تمر بها السينما في كل مكان بالعالم».

تابع فريمو: «بجانب السعادة الغامرة التي أشعر بها بفضل ذلك التكريم، فأنا سعيد أيضا لزيارتي مصر للمرة الأولى، والتواجد في مهرجان كبير يتمتع بمكانة بارزة مثل مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يتيح للعديد من السينمائيين حول العالم خلال هذا الحدث الضخم، فرصة الالتقاء وتبادل الخبرات الثرية بشأن الصناعة الفنية».

وتطرق المخرج الفرنسي للحديث عن مهرجان «كان» كبرى المهرجانات السينمائية ومهرجان القاهرة، إذ أكد أنه لا يوجد منافسة بين كل منها، لأن كل مهرجان يقوم بمسؤوليته في حدود المساحة المتاحة له، موضحا: «لا يعتبر مهرجان «كان» نفسه من أكبر المهرجانات العالمية، فنحن وأصدقاؤنا من المهرجانات الأخرى حول العالم، نقوم بنفس العمل، لكن كل منا في منطقته الخاصة ومساحته الفنية والثقافية». وتحدث فريمو عن علاقة مهرجان «كان» بالسينما المصرية، قائلا: «مهمة مهرجان «كان» السينمائي هي دعم السينما العالمية، ومن بينها السينما المصرية التي لم ينصفها التاريخ ولم يوضح مدى أهميتها في العالم العربي، لذا فقد بدأنا في عرض بعض الأفلام المصرية الشهيرة مؤخرا، كما فعلنا مع بوليوود سابقا، ونبحث أيضا ما إذا كان هناك عدد من الأفلام القديمة التي يمكن إعادة عرضها وضمها إلى قسم كلاسيكيات كان».

أضاف: «مهرجان «كان» فخور باستقباله لفنانين عظماء مثل يسري نصر الله ويوسف شاهين، في حين أن الجيل الجديد من صانعي الأفلام المصريين الشباب سواء النساء أو الرجال، مثير للاهتمام وأنا متأكد من أنه يمكننا توقع الكثير منهم في المستقبل».

