نيللي كريم كشفت عن عرض مسلسلها الجديد «الجسر»

الخميس Al wanees

كشفت الفنانة نيللي كريم عن موعد عرض مسلسلها الجديد «الجسر»، والذي يشاركها بطولته الفنان عمرو سعد.

وكشفت أن مسلسل الجسر سيعرض نهاية شهر ديسمبر القادم، على شبكة «نتفليكس»، وذلك بعدما كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها منذ ما يقرب من أسبوع.

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة نيللى كريم فى موسم دراما رمضان المقبل لعام 2022، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم مبدئى «أحوال شخصية»، سوف يتم تغييره بعد الاستقرار على أبطاله، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية ومعاناة المرأة، والمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

