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صبا مبارك تنجو في «ليلة السُّقوط» من انفجار لُغم «حقيقي»


نجت الفنانة صبا مبارك وفريق عمل مسلسل «ليلة السقوط» من انفجار لغم أرضي حقيقي أثناء تصوير أحد المشاهد في العراق.
وكانت الفنانة صبا مبارك في كواليس تصوير المشهد الذي انتهى بتفجير حقيقي للغم، وأكد المنتج قيس الرضواني، رئيس شركة «بلا حدود» المنتجة للمسلسل، نجاة كل العاملين في المسلسل وعدم وقوع أي إصابات.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى تلف بعض معدات التصوير بسبب الانفجار الذي حدث في المدينة القديمة بمنطقة الساحل الأيمن في الموصل بالعراق، وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل تمهيداً لعرضه مطلع عام 2022.


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