حنين الصايغ لـ «النهار»: أحلم بعالم أقل عنفاً وأكثر حباً

الخميس Al wanees

كيف تعرفين نفسك للقارئ العربي؟

أنا إنسانة بالمقام الأول. أحب الشعر والفنون وأحلم بعالم أقل عنفا وأكثر حبا.

متى بدأت علاقتكِ بعالم الكتابة؟

بدأت الكتابة منذ أكثر من عشر سنوات ولكني لم أنشر شيئا قبل 2016

أي لقب هو الأقرب إلى قلبكِ «الشاعرة والمترجمة» أم «التدريسية» حنين؟

لقب الشاعرة هو الاقرب الى قلبي ليس لارتباطه بالبرستيج وإنما لارتباطه بالشعور والغوص في أعماق النفس البشرية.

الفوضى التي يعاني منها لبنان منذ فترة طويلة ، ما ترتيبها اليوم في حياتكِ؟

هذه الفوضى كانت موجودة من قبل أن أولد. مشكلة لبنان الأساسية هي الطائفية والشاعر بطبيعته يرتقي فوق هذه الصراعات ليخاطب جوهر الانسان بمعزل عن خلفيته. الفوضى مرهقة ولكنها تعلمنا أن نتحايل على الصعاب ونعيد تشكيل أنفسنا.

صدرت لكِ ثلاث مجموعات شعرية: «فليكن» (2016)، «روح قديمة» (2018)، و«منارات لتضليل الوقت» الصادرة حديثاً عن «دار النهضة العربية» في بيروت، ايها الاقرب لكِ؟ وبماذا تتميز اصداراتكِ؟

أرى أن الكتابة تتطور بتطور الانسان ووعيه وتجاربه ومن هذا المنطلق الديوان الأخير يكون دائما الاقرب لي لأنه يعبر عني اليوم ويمثل آخر نسخة مني.

من واقع تجربتكِ ما مقياس نجاح الشاعرة ؟

النجاح شيء نسبي، البعض يعتبر الانتشار هو المعيار الأول للنجاح والبعض يعتبر اعتراف النقاد بالعمل دليلاً على ذلك. أما بالنسبة لي فأري أن قدرة الشاعر على رصد تجربته الخاصة بلغته وفلسفته تجاه الحياة هو المعيار الأهم. الأسلوب المتفرد الذي يشعرك بأن قصيدة الشاعر تشبه بصمة يده وليست مجرد تكرار او تدوير لممن سبقوه.

على الرغم من أن المرأة تبدع شعراً وتتألق لكن حقها مهضوم امام إبداع الرجل في الشعر.. ما تعليقكِ؟

أنا شخصيا لا أعتبر أن هناك حقاً يهدر في كتابة الشعر. لأن الشعر بالدرجة الأولى هو تجربة روحانية وفكرية تمنح صاحبها الكثير بمجرد اكتمال القصيدة. ولكن ان كنت تقصد بالاعتراف والانتشار فهذه المشكلة لا تقتصر على الشعر وهو موضوع متشعب وله جذور تاريخية ودينية وثقافية.

ماذا عن مستقبل المرأة في مجال الشعر بصفة عامة؟

في الماضي كانت الأصوات الشعرية النسائية قليلة جدا مثال سنية صالح ، نازك الملائكة، مي زيادة... ولكن الآن هناك انفجار في الاصوات الشعرية النسائية وهذا يعتبر نتيجة مباشرة لتطور وضع المرأة الاجتماعي وكذلك قدرتها على التعبير عن نفسها. المستقبل سيكون أفضل لأن الأصوات الحقيقية ستبقى وتبرز.

برأيكِ..ما المكتسبات التي حققتها المرأة العربية منذ بداية الألفية الجديدة (2000) وحتى يومنا هذا؟

موضوع حقوق المرأة أصبح يطرح على الساحة بشكل أكبر وقد أسهمت المرأة في تسليط الضوء على قضاياها. أصبح الخروج عن الدور التقليدي للمرأة أمراً مألوفاً ومقبولاً اجتماعيا.

أظن أن تطور وعي المرأة جعل الوصاية عليها تنحسر في غالبية المجتمعات.

كيف توفقين بين الارتباطات المنزلية والعمل؟

أرى أن هذا السؤال جزء من المشكلة أولا لأنه لا يطرح على الرجل وثانيا لأنه يتبني تقسيم الأدوار الجندرية بالطريقة التقليدية وهذا لم يعد يصلح لحياتنا المعاصرة التي تقتضي المشاركة في كل شيء.

ما تعريف السفر بالنسبة لكِ؟

السفر متل القراءة فهو يخرجنا من عوالمنا المألوفة والضيقة ويوسع آفاقنا ليجعلنا نزداد تواضعا لأننا نفهم أننا لسنا محور الكون وأن هناك عوالم وثقافات وأفكاراً لا نعرف عنها شيئا.

الحياة الزوجية تقييد للحرية أم مسؤولية؟

هذا يعتمد على طبيعة الزوجين ودرجة وعيهما وتوافقهما. تأتي المسؤولية من حرصنا على من نحب وهكذا لا تصبح شيئا مضافا كالعبء.

ما مدى قدرة المرأة على القيادة والإبداع؟

قدرة المرأة مثل قدرة أي إنسان يملك رؤية ويدرك مواطن القوة والضعف داخله ويملك التواضع اللازم لاعادة تقييم أفكاره ووجدانه.

من أين تستمدين الإصرار والعزيمة؟

من ملاحظتي الدقيقة لطبيعة الإنسان. أنا أؤمن بقوة الانسان على تخطي الصعاب وقدرته العالية على الشفاء وتخطي الازمات.

ما أكثر شيء ازعجكِ في ظل وجود كورونا؟

طبيعتي الانطوائية لم تفرض تغييراً كبيراً في نمط الحياة في ظل كورونا. ولكن تقييد الحرية ووصاية الدولة على الأفراد وتحديد موعد الخروج والتنقل كان أمراً مزعجاً.

ما أبرز الدروس التي اخذتها من جائحة كورونا؟

تعلمت انه يمكننا الاكتفاء بالقليل وان العالم القائم على الاستهلاك والتبضع والكماليات يمكن الاستغناء عنه بكل سهولة.

هل انتِ مع تشريع قوانين جديدة للحد من الاضطهاد الذي تعانيه بعض النساء في الوطن العربي؟

طبعاً هذا أقل واجب انساني تقوم به الدول والحكومات ومن المعيب اعتبار سن هذه القوانين انجازا. ولكن القوانين وحدها لا تضمن حصول المرأة على حقوقها إذا كان الوعي الجمعي ووعي المرأة نفسها لا يزال محبوسا في الأطر الذكورية والرجعية.

الحب كيف تعرفينه؟ وهل يوجد حب اليوم برأيكِ؟

الحب هو سر الوجود وأصله . الحب كان ومازال وسيبقى. المشكلة ليست في الحب وإنما في تجارب البشر ضيقة الأفق التي يعلقونها على الحب كآخر شماعة تقيهم من اعترافاتهم بالفشل.

شخص يحبكِ او شخص تحبينه، أيهما تفضلين السير معه؟

هذه معادلة مغلقة تتحدث عن الحب المحدود. أؤمن بالحب المطلق الذي يختلط فيه العطاء بالأخذ وتنمحي فيه الحواجز كالتي ذكرتها في سؤالك.

ما أبرز التحديات التي واجهتها شعراً؟

يجفافيني الشعر كثيرا ولكني لا أعتبر هذا تحديا وإنما جزء طبيعي من عملية الكتابة.

ما مشاريعكِ المقبلة؟

كتبت ديواني الأخير على مدى ثلاث سنوات وسأكون سعيدة إن كتبت ديواناً آخر بعد ثلاث سنوات... لم أنجح في تحويل الكتابة إلى مشروع وربما هذه طبيعة الشعر الذي يتمنع أن يصبح مشروعا.

