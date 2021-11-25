يوسف العنزي مدرب «أشبال برقان»: نعاني من عدم وجود ملاعب للتدريبات

الخميس Al wanees

يأمل يوسف العنزي مدرب فريق تحت 15 عاماً في نادي برقان أن يحافظ فريقه على صدارة الدوري لكنه يرى صعوبة كبيرة في إنهاء المسابقة بالمركز الأول الذي يحتله الفريق حالياً برصيد 12 نقطة بعد مرور 4 جولات على المسابقة. وقاد العنزي برقان إلى الفوز في مبارياته الأربع الأولى في دوري الأشبال، ويؤكد وجود أكثر من لاعب ناشئ يستحق الانضمام للمنتخب في نادي برقان، لكنه اشتكى من عدم وجود ملاعب للتدريب حيث يتقاسم فريقه ملعب التدريب مع فريق الصغار ولمدة قصيرة، النهار التقت يوسف العنزي وكان معه هذا الحوار:

متى بدأت بالعمل في هذا المجال، وما الشهادات التي حصلت عليها؟

بدأت العمل في مجال التدريب بعد نهاية مشواري كلاعب مباشرة تحديداً سنة 2015 كمدرب في اكاديمية زوريلا الرياضية ومن ثم حصلت على شهادة تدريب المستوى C من الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتم التعاقد معي من قبل مدير جهاز الكرة في نادي برقان الذي اشكره على هذه الثقة .

ما الفرق بين تدريب الصغار وتدريب الكبار؟

تدريب الكبار يعتمد على تطوير القوة البدنية والتركيز على النواحي التكتيكية بشكل اكبر والمنافسة اما في تدريب الصغار فالتركيز على التوافق العضلي العصبي والتكنيك الحركي لأداء المهارة والتعليم .

كيف يمكن اكتشاف اللاعب الجيد في هذه السن المبكرة؟

للمدرب نظرة في اللاعب الجيد فتكنيك اللاعب او سرعة اللاعب او قوام اللاعب من الامور التي تنبئ بامكانيات لاعب جيد .

ما المشاكل التي تواجه مدربي المراحل السنية؟

المشكلة الكبرى التي تواجهنا هي عدم وجود ملاعب تدريب مناسبة، وعدم وجود اهتمام بالمنافسة من قبل الاتحاد .

توقف المسابقات خلال كورونا كيف أثر على عملكم؟

الحمدلله، لم يؤثر كثيراً على عملنا لاننا كجهاز فني استمررنا بالتواصل مع اللاعبين وتطبيق فكرة التدريب عن بُعد وهذا ما لمسنا نتائجه في الموسم الحالي .

هل ترى اهتماماً من ادارة برقان بفرق المراحل السنية؟

نعم هناك اهتمام كبير من ادارة برقان بنفس الوقت على حسب استطاعتهم فلا يمكن للادارة انشاء ملعب للفريق فهذه مهمة الهيئة والحكومة عدا ذلك ادارة برقان ليست مقصرة إطلاقًا.

برقان نادٍ حديث نسبيًا لكنه وضع بصمته في الالعاب الجماعية والآن فريقكم يتصدر جدول الترتيب، هل ترى انه يستطيع المحافظة على الصدارة والتتويج باللقب؟

المحافظة على صدارة الترتيب هدف صعب تحقيقه في الموسم الحالي خصوصاً بوجود اندية مثل الكويت والقادسية والعربي يضم كل فريق في صفوفه 9 لاعبين في المنتخب فيما لا يضم نادي برقان أي لاعب في المنتخب بالاضافة إلى المعوقات الاساسية مثل عدم وجود ملعب تدريب مناسب نضطر للتدريب في وقت مبكر بنصف ملعب مناصفةً مع فريق الصغار ليتمكن الفريق الاول من الدخول للتديب على نفس الملعب .

كيف يمكنكم استقطاب اللاعبين الجيدين في ظل وجود اكاديميات وأندية كبيرة؟

هناك ندرة في اللاعبين الموهوبين في زمن تطور وتنوع وسائل التكنولوجيا وكذلك في وجود الاكاديميات قل حضور اللاعبين للاندية لكن نعتمد على اهتمامنا باللاعبين في جلب اللاعب المميز .

اذكر لنا بعض الأسماء المميزة في الفريق الذي تدربه حالياً، وتتوقع لهم مستقبلًا جيدًا؟

فريق برقان الحالي اغلب لاعبيه مميزون اجد صعوبة في اختزال المجموعة باسم او اسمين لكن استغرب عدم انضمام لاعبين بامكانيات سالم العجمي وفهيد الشريان ومحمد حميد ومحمد رباح لمنتخب 2006 ونوجه رسالة للقائمين على هذا المنتخب بالالتفات لهذا الفريق .

السيرة الذاتية

لاعب نادي الشباب بجميع المراحل السنية وصولاً للفريق الأول الذي انتهى

عنده سريعاً مشوار يوسف في الملاعب بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي. وبدأ مشواره مدرباً بالعمل في البداية بأكاديمية زوريلا الرياضية سنة 2015 من ثم الانضمام

لنادي برقان 2019 بعد حصوله على شهادة التدريب المعتمدة من الاتحاد الكويتي والاتحاد الاسيوي.