محمد بن زايد وأردوغان يبحثان تطورات المنطقة

عربيات ودوليات

أنقرة – الوكالات: بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واستقبل أردوغان الشيخ محمد بن زايد في قصر الرئاسة بأنقرة. قبل ان يعقدا جلسة محادثات تطرقت الى العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» قالت إن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع أردوغان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

الى ذلك قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن العلاقات الاقتصادية مع تركيا «تشهد تطورا مستمرا». جاء ذلك بحسب ما ذكره المري خلال اجتماع مع محمد موش، وزير التجارة التركي على هامش الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي انطلقت أعمالها في دبي وفق نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكد المري أن «الإمارات نجحت في بناء علاقات إيجابية مع العالم، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية». وأضاف أن «العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية تشهد تطورا مستمرا». وأكد أن تلك العلاقات «قادرة على تقديم فرص كبيرة ومتنوعة لإقامة شراكات جديدة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها البلدان قدما».

ونقلت «وام» عن محمد موش، قوله إن «تركيا والإمارات شريكان تجاريان مهمان وحريصان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات». وأكد أن «الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج».

وأوضح أن «اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة متميزة لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية».ولفت أن «جدول أعمالها شمل عددا من البنود المهمة لدفع التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدما».

وفي 31 أغسطس الماضي بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر الماضي، إن «أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة».???????

