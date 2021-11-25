العراق يفكك شبكة قرصنة «تهدد الأمن الوطني»

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: فككت خلية الإعلام الأمني في العراق، امس ما وصفتها بـ«أخطر شبكة لقرصنة المعلومات»، وتتألف الشبكة من 5 أشخاص في مدينة كربلاء. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» بيانًا عن الخلية قالت فيه إن «المفارز تمكنت بعد مراقبة دامت لأيام من تفكيك شبكة مؤلفة من 5 «متهمين» يعدّون من أخطر شبكات التجسس والقرصنة في العراق».

ونوّهت إلى أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولاً، واعترفوا بتلقيهم دورات تدريبية خارج البلاد، وسعيهم لاختراق قواعد بيانات مؤسسات الدولة الأمنية وتسريب المعلومات الخاصة بجهاز الأمن الوطني لغرض بيعها». وأشارت، إلى أنه «تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

