«الصحة العالمية» تحذِّر من «شتاء كارثي» في أوروبا

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن عدد الوفيات من جرّاء «كورونا» في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله. وقالت إنها تتوقع «ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من مارس 2022» مضيفة أنه «يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2.2 مليون بحلول ربيع العام المقبل، استناداً إلى المنحى الحالي». وسُجل حتى الان أكثر من 1.5 مليون حالة وفاة من جراء «كورونا» في المنطقة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى تفشي المتحورة دلتا شديدة العدوى وعدم التطعيم بشكل كافٍ وتخفيف تدابير الحد من الوباء. وأظهرت بيانات المنظمة أن الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد» تضاعفت منذ نهاية سبتمبر، من 2100 يومياً إلى نحو 4200.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوغه إن «الوضع المتعلق بــ«كوفيد-19» في سائر أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى خطير للغاية. إننا نواجه شتاءً مليئاً بالتحديات» داعيًا إلى اعتماد نهج «لقاح أكثر» يجمع بين التطعيم ووضع الكمامة والتدابير الصحية والتباعد. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع الكمامة يقلل من الإصابة بالمرض بنسبة 53%، وقد يمنع تعميم استخدامها بنسبة تصل إلى 95% وقوع أكثر من 160 ألف حالة وفاة بحلول الأول من مارس. كما «يتضح أكثر فأكثر أن الحماية التي يؤمنها التطعيم ضد العدوى والأشكال الخفيفة تتراجع»، بحسب منظمة الصحة العالمية. لذلك توصي الوكالة بجرعة معززة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة.

في غضون ذلك يزداد الاقتناع في الأوساط العلمية بأنه إذا كانت السنة الحالية هي سنة اللقاحات في الحرب العالمية ضد «كوفيد-19» فإن السنة المقبلة قد يرتفع الستار عن بداياتها تحت شعار علاج جديد ضد الوباء تحمله المضادات الفيروسية التي يجري تطويرها، والتي يتوقع الخبراء أن تتحول قريباً إلى خندق آخر في هذه المواجهة المفتوحة مع الفيروس التي لا تكاد تلوح مؤشرات على قرب نهايتها حتى تظهر تطورات جديدة تعيدها إلى المربع الأول.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,156,563 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019. وتأكدت إصابة 257,514,640 شخصا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

وعلى أبواب نهاية العام الثاني من الجائحة، عاد الاهتمام يتركز مجدداً على العقارات العلاجية التي، بخلاف العقارات السابقة، تتمتع بفاعلية عالية تحول دون تطور المرض في مراحله الأولى قبل العلاج في المستشفى، فضلاً عن كونها سهلة التناول عبر الفم. وثمة علاجان حالياً يخضعان للدراسة وإجراءات الموافقة من طرف الوكالتين الأوروبية والأميركية للأدوية، هما: «باكسلوفيد» الذي تنتجه شركة «فايزر»، و«مولنوبيرافير» الذي تطوره «ميرك»، اللذان من المتوقع أن يبدأ توزيعهما مطالع العام المقبل.

