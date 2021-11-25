مفاوضات الوكالة الذرية مع طهران «لم تتمخض عن نتيجة»

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فيينا– الوكالات: أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي مجلس محافظي الوكالة امس أن المفاوضات التي أجراها في طهران بشأن برنامج إيران النووي «لم تتمخض عن أي نتيجة». وقال غروسي، في بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة قبل اجتماعه الفصلي «في 23 نوفمبر 2021، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان».

وأضاف «على الرغم من أنني بذلت قصارى جهدي، فإن هذه المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة بشأن الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة»، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة مؤخراً حول أنشطة إيران النووية.

وشدد غروسي على أن مفاوضاته في طهران كانت «غير حاسمة»، قائلا «أجريت مفاوضات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين لمعالجة قضايا الضمانات الإيرانية العالقة.. أثبتت هذه المفاوضات أنها غير حاسمة» وأشار إلى أن أنشطة الوكالة الدولية لمراقبة منشآت إيران النووية «جرى تقويضها بشكل خطير» نتيجة لقرار طهران بوقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي. كما أعرب غروسي عن شعوره بالقلق من تعرض مفتشي الوكالة لعمليات تفتيش «جسدية مفرطة» من قبل مسؤولي الأمن في المنشآت النووية الإيرانية. وقال: «أكرر الدعوة لإيران إلى اتخاذ خطوات فورية لتصحيح وضع الإجراءات الأمنية بالمنشآت النووية بما يتفق مع حصانة الوكالة ومفتشيها».

وكرر غروسي في مؤتمر صحافي لاحق في فيينا أنه لم يتوصل إلى اتفاق مع طهران خلال زيارته قائلا «لدينا عدد من المسائل العالقة مع إيران.. لكن محادثاتنا لم تكن حاسمة». وحذّر غروسي قائلا «اقتربنا من نقطة لا نضمن معها استمرار معرفة ما يحدث في إيران»، في إشارة لمنع إيران أنشطة المراقبة الدولية لبرنامجها النووي. وفي هذا السياق أكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، محافظ السعودية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أهمية عدم المزج بين التزامات إيران وفقاً لاتفاق الضمانات وبين المحادثات السياسية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، للتصدي لسياسة إيران القائمة على استغلال برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي المثيرة للقلق. وقال الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان في تغريدات نشرها على حسابه في «تويتر» إن هذا «يستدعي اتخاذ موقف أكثر صرامة من قبل أعضاء مجلس محافظي الوكالة لحل تلك القضايا واستعادة قدرة الوكالة للقيام بأعمالها لتوفير التأكيدات اللازمة حول سلمية البرنامج النووي الإيراني».

