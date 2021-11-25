خادم الحرمين: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب

عربيات ودوليات

جدة- الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس أن «السعودية تدعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك». وجاءت كلمة الملك سلمان في افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.

وقال خادم الحرمين الشريفين في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة «نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية».

وأضاف «تؤكد المملكة على أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سُبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب».

وتابع خادم الحرمين «تشترك المملكة مع روسيا في عدة مبادئ رئيسة، منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل، وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتمسك الدولتان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال الملك سلمان «إن العلاقات السعودية الروسية وطيدة وتاريخية، فقد تجاوزت عامها الخامس والتسعين، وقد شهدت العلاقات قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وتوّجت بزيارات عالية المستوى بين البلدين، أسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة في جميع المجالات».وأكد الملك سلمان على أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.

وذكر خادم الحرمين أن «انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم».

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس على أهمية تنمية العلاقات الودية بين روسيا والدول الإسلامية، في اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة. وقال بوتين في كلمة ألقاها بالنيابة عنه رئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف «تولي روسيا أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية - سواء في خط ثنائي أو كجزء من حوار مع منظمة التعاون الإسلامي». وأضاف «من المهم أن تكون مواقفنا بشأن العديد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والعالمي في جدول الأعمال، نحن نقف جنبا إلى جنب مع بناء النظام العالمي الديموقراطي العادل، بناء على سيادة القانون والتعايش السلمي للدول». وأكد بوتين على ضرورة مناقشة طرق التفاعل في تسوية النزاعات والأزمات الإقليمية، في الكفاح ضد تهديدات الإرهاب الدولي والتطرف.

وتضم مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي»، 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.

