مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يستقيل «بلا سبب معلن»

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نيويورك- الوكالات: استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه قبل شهر من موعد انتخابات رئاسية مفصلية في البلاد، من دون أن يبلغ أعضاء مجلس الأمن بسبب رسمي واضح لقراره المفاجئ.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي اكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالقول إن «كوبيش قدّم استقالته إلى الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) الذي قبلها مع الأسف». ولم يعط المتحدث جوابا واضحا حول أسباب هذه الاستقالة التي تأتي قبل شهر من موعد انتخابات رئاسية يفترض أن تطوي صفحة حرب شهدتها ليبيا مدة عشر سنوات.

وقال دوجاريك «هذا السؤال يجب أن يوجّه إليه»، وأوضح أن كوبيش لن يغادر على الفور وهو سيقدّم كما كان مقررا، إحاطته الشهرية حول الأوضاع في ليبيا. وشدد دوجاريك على أن موعد تركه فعليا منصبه لم يحدد بعد.

وكان أعضاء مجلس الأمن قد تبلّغوا صباحا بتقديم كوبيش استقالته. وردا على سؤال حول هذا الأمر قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إنه ليس لديه أدنى فكرة عن سبب هذه الاستقالة، وقال في تصريح لوسائل إعلام «نحاول الحصول على تفسير». وكوبيش (69 عاما) وزير سابق للخارجية السلوفاكية كما شغل سابقا منصب موفد الأمم المتحدة إلى لبنان وهو تولى مهامه كممثل خاص للأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي.

وانقسم مجلس الأمن الدولي أخيراً حول مسالة إعادة تنظيم قيادة البعثة السياسية الأممية إلى ليبيا، إذ طالب عدد من أعضاء المجلس بنقل منصب الموفد من جنيف إلى طرابلس.

وقال دبلوماسيون إن يان كوبيش كان متحفظًا على نقل منصبه.

