أستراليا تصنف حزب الله «منظمة إرهابية»

عربيات ودوليات

كانبيرا- الوكالات: صنّفت الحكومة الأسترالية أمس حزب الله بأسره «منظمة إرهابية» لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح الذي يمارس نفوذا واسعا في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسّساته المدنية. وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز إنّ الحزب المدعوم من إيران «يواصل التهديد بشنّ هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية» ويشكّل تهديداً «حقيقياً» و«موثوقاً به» لأستراليا. وبموجب القرار بات محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة الانتماء إلى حزب الله أو تمويله. ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار وشكر «صديقه» رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة. وقال المسؤول السابق في الخزانة الأميركية ماثيو ليفيت وهو حاليا خبير في شؤون الشرق الأوسط إن هذا القرار «كان منتظرا منذ فترة طويلة».