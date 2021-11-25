اليمن: التحالف يقصف مواقع طائرات مسيرة في صنعاء

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس أنه شن ضربات جوية على مواقع متصلة بنشاط الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء في ثاني غارة من نوعها بعد يوم من استهداف التحالف للقدرات الصاروخية للحركة المتحالفة مع إيران. وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. ونقلت وكالة الانباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن التحالف قوله «ان العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة»، مبينا ان الميليشيات الحوثية استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيرة. وأكد التحالف ان العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وانه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والاعيان المدنية الأضرار الجانبية مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.