loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اليمن: التحالف يقصف مواقع طائرات مسيرة في صنعاء


الرياض- الوكالات: اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس أنه شن ضربات جوية على مواقع متصلة بنشاط الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء في ثاني غارة من نوعها بعد يوم من استهداف التحالف للقدرات الصاروخية للحركة المتحالفة مع إيران. وأكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء. ونقلت وكالة الانباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن التحالف قوله «ان العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيرة»، مبينا ان الميليشيات الحوثية استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيرة. وأكد التحالف ان العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وانه اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والاعيان المدنية الأضرار الجانبية مطالبا المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة