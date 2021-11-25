فرنسا تريد تعزيز الأمن في الملاعب

دوليه

قال وزير الداخليّة الفرنسي جيرالد دارمانان إنّه يتعيّن على بلاده تعزيز أمن ملاعب كرة القدم بصورة عاجلة في ظل ازدياد أعمال الشّغب فيها. وتأتي التصريحات وزير الداخلية عقب اجتماعه مع وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو، ورئيس الرابطة الفرنسية فانسون لابرون لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة ليون ومرسيليا. وقال الوزير إنّ السّلطات الفرنسية تدرس خيارات عدّة، منها فرض حظر على المشّجعين والملاعب ووضع المزيد من كاميرات المراقبة حول الستادات إضافة إلى تحديد من يمتلك سلطة إلغاء المباريات في حال اندلاع أعمال عنف من المشجعين.

