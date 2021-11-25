تعادل مُخيب لبرشلونة.. وعلامة كاملة لبايرن

دوليه

فرَّط برشلونة الإسباني في حسم تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في أول مباراة قارية بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه الدولي السابق تشافي هيرنانديس عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 0-0 أول من أمس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وفي المجموعة ذاتها، واصل بايرن ميونيخ الألماني مشواره المثالي في دور المجموعات بفوز خامس تواليا وكان على حساب مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1.

في المباراة الأولى على ملعب «كامبي نو»، فشل برشلونة في استغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من بنفيكا الذي كان تغلب عليه بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وعقّد مهمته في التأهل إلى ثمن النهائي.

وكان برشلونة بحاجة إلى الفوز على النادي البرتغالي لحسم بطاقته قبل الجولة الأخيرة، لكن أهدر الفرصة وباتت مهمته صعبة جدا في التأهل كونه تنتظره قمة نارية أمام مضيفه البافاري الذي كان تغلب عليه بثلاثية نظيفة في كامب نو في الجولة الأولى، فيما يخوض بنفيكا اختبارا سهلا نسبيا أمام ضيفه دينامو كييف.

وعزز برشلونة الذي بات مطالبا بالفوز في الجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة مباراة بنفيكا، موقعه في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين أمام الفريق البرتغالي.

وبدأت المباراة بضغط من برشلونة، وكانت أولى الفرص عندما وصلت كرة للهولندي ممفيس ديباي خلف الدفاع وانطلق بمهارة فردية وراوغ الحارس ومرر الكرة نحو نيكو غونساليس قبل أن يشتتها الدفاع (17).

وفي الدقيقة 26، مرر سيرجيو بوسكيتس كرة بينية إلى غافي في عمق منطقة جزاء بنفيكا، لكن الأخير سددها أعلى المرمى. وسجل الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي هدف التقدم لبنفيكا في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل المنطقة في شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي خروج الكرة عن الملعب اثر ركلة ركنية. وحرمت العارضة النمسوي يوسف دمير من افتتاح التسجيل للبلوغرانا في الدقيقة 43، بعد تسديدة قوية. وفي الشوط الثاني، بدا برشلونة أكثر فاعلية، وتلقى ديباي تمريرة داخل المنطقة، لكنه مرة أخرى حاول التمرير لأحد زملائه وقطعها الدفاع (57).

ونجح الأوروغوياني رونالد أراوخو في تسجيل هدف لبرشلونة (84)، حيث تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا داخل المنطقة، سددها مباشرة في المرمى، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثانية، واصل بايرن ميونيخ الألماني مشواره المثالي في دور المجموعات والعلامة الكاملة في خمس مباريات بفوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2-1 في مباراة تحصيل حاصل.

وسجّل هدفي النادي البافاري الذي سبق وضمن تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية، نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (14)، والفرنسي كينغسلي كومان (42)، فيما أحرز دينيس غارماش هدف دينامو كييف الوحيد (70).

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة مع 15 نقطة، فيما بقي دينامو كييف متذيلاً للمجموعة بنقطة يتيمة.

وافتتح الفريق البافاري التسجيل بعد نحو ربع ساعة من بداية المباراة كان مسيطراً فيها بشكل شبه كامل رغم الثلوج التي كانت تغطي أرضية الملعب، وذلك عندما ارتقى البولندي بمقصية خلفية رائعة استغل فيها معمعة الدفاع، وأسكن الكرة في الشباك إلى يسار الحارس غريغوري بوتشان الذي فشل في صدها (14).

وعزز كومان التقدم لبايرن، بعدما استلم تمريرة من الفرنسي كورانتان توليسو، وسدد كرة قوية من داخل المنطقة في سقف المرمى (42). وحاول دينامو كييف العودة الى أجواء المباراة بانتفاضة أثمرت هدفاً واحداً وأولاً في البطولة، في الدقيقة 70 بتسديدة استغل بها غارماش التذبذب الدفاعي، غير أنه لم يكن كافياً، رغم أن فرصة التعادل سنحت مرتين من خطأين للحارس العملاق مانويل نوير.

