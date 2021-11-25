فوز ليل وإشبيلية أشعل المنافسة

دوليه

عزز ليل الفرنسي حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على سالزبورغ النمسوي 1-0، فيما أنعشها اشبيلية الإسباني بفوزه الأول في دور المجموعات على حساب ضيفه فولفسبورغ الألماني 2-0 أول من امس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

في المباراة الأولى على ملعب «بيار موروا» في فيلنوف داسك، واصل ليل، بطل فرنسا، صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين وخسارة فانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة من سالزبورغ الذي مني بخسارته الثانية تواليا.

ويدين ليل بفوزه الأول على أرضه في المسابقة القارية العريقة في 14 مباراة، إلى مهاجمه الدولي الكندي جوناثان دافيد الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 35. وبات ليل بحاجة الى التعادل أمام مضيفه فولفسبورغ في الجولة الاخيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين سالزبورغ وضيفه اشبيلية، والأمر ذاته بالنسبة للفريق النمسوي، فيما سيكون الفريقان الإسباني والألماني بحاجة إلى الفوز لحجز بطاقتي المجموعة.

وفي الثانية على ملعب «رامون سانشيس بيزخوان» في اشبيلية، أنعش اشبيلية آماله وتخلص من المركز الأخير بتغلبه على فولفسبورغ 2-0. وسجل جوان جوردان (13) والبديل خوان مير (90+7) هدفي الفريق الأندلسي. ورفع اشبيلية رصيده إلى ست نقاط بعد ثلاثة تعادلات متتالية وخسارة فارتقى الى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام فولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز الأخير.

