رونالدو قاد يونايتد إلى ثُمن النهائي

دوليه

قاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مان يونايتد الإنكليزي إلى الدور ثمن النهائي بتسجيله هدفاً ومساهمته في الثاني خلال الفوز على مضيفه فياريال الإسباني 2-0 أول من امس على ملعب «لا سيراميكا» في فياريال في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دوري أبطال أوروبا. وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 78 في ثاني فرصة فقط لفريقه في المباراة رافعا رصيده إلى ستة أهداف في 5 مباريات في دور المجموعات هذا الموسم. ورفع رونالدو غلته إلى 140 هدفا في 181 مباراة المسابقة القارية العريقة، وبات أول لاعب في تاريخ مان يونايتد يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري الابطال. وأسهم رونالدو أيضا في الهدف الثاني عندما مرر الكرة اثر هجمة مرتدة سريعة، إلى البديل راشفورد فهيأها بدوره إلى سانشو الذي سددها قوية في سقف المرمى (90) مسجلا هدفه الأول بألوان فريقه منذ انضمامه الى صفوفه هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ودخل مان يونايتد المباراة بخياري الفوز أو التعادل للحاق بركب المتأهلين إلى الدور الثاني، فحقق الخيار الأول وانفرد بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام فياريال. وخاض يونايتد المباراة بقيادة المدرب المساعد لاعبه وسطه السابق مايكل كاريك الخليفة المؤقت للمدرب المقال من منصبه لسوء النتائج هدافه السابق الدولي النروجي أولي غونار سولشاير.

وأشاد كاريك برونالدو قائلا «في المباريات الكبيرة، عندما تحتاج حقًا إلى هدف، فإنه (رونالدو) يفعل ذلك. لديه تلك العقلية، تلك البرودة التي تسمح له بعدم تفويت أي فرصة».

ونجح رونالدو في منح التقدم لفريقه عندما استغل خطأ فادحا للحارس رولي في تمرير كرة إلى زميله الفرنسي إتيان كابوي على مشارف المنطقة فضغط عليه فريد لتتهيأ أمام «الدون» البرتغالي الذي لعبها ساقطة داخل المرمى الخالي (78). ووجه سانشو الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة. وفي المجموعة ذاتها، نجا أتالانتا الإيطالي من فخ مضيفه يونغ بويز السويسري وانتزع تعادلا مثيرا 3-3. وتقدم الفريق الإيطالي مرتين عبر مهاجمه الدولي الكولومبي دوفان ساباتا (10)، ومدافعه الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (51)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة الأميركي جوردان سيباتشو (39) وفانسان سييرو (80)، قبل أن يمنحهم سيلفان هيفتي التقدم (84)، لكن الدولي الكولومبي الآخر لويس موريال أدرك التعادل لأتالانتا (88). ورفع اتالانتا رصيده الى ست نقاط في المركز الثالث مقابل أربع نقاط ليونغ بويز. وبات أتالانتا مطالبا بالفوز في الجولة الأخيرة على ضيفه فياريال لبلوغ ثمن النهائي للعام الثالث تواليا، فيما يحتاج الاخير للتعادل فقط.

