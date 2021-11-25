نيويورك أسقط ليكرز

دوليه

أفاد نيويورك نيكس من غياب النجم ليبرون جيمس الموقوف لمباراة واحدة وتغلب على لوس أنجليس ليكرز 106-100 أول من امس ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما ألحق بورتلاند ترايل بلايزرز الخسارة الخامسة تواليًا بدنفر ناغتس بفوزه عليه 119-100.

ولعب ليكرز من دون جيمس الذي طرد في المباراة الاخيرة خلال الفوز على ديترويت بيستونز بعد أن ضرب أيزياه ستيوارت بمرفقه على وجهه. وتأخر ليكرز بطل الدوري 2020 بفارق 25 نقطة في الربع الثاني وتمكن من معادلة الارقام مرتين في الثالث، ولكنه لم ينجح أبدًا في التقدم بالنتيجة على رغم تحقيق راسل وستبروك «تريبل دابل» مع 31 نقطة، 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.أما من جانب ليكرز الذي مني بالخسارة الرابعة في خمس مباريات، سجل أنتوني ديفيس الذي لعب رغم المرض، 20 نقطة وست متابعات.

وفي ديترويت، سجل تايلر هيرو 31 نقطة و8 متابعات من دكة البدلاء ليقود ميامي هيت للفوز على بيستونز 100-92، ليبدأ بنجاح رحلة من أربع مباريات خارج الديار. وأضاف كل من جيمي باتلر وبام أديبايو 15 لهيت الذي دخل الى الربع الاخير متأخرًا بتسع نقاط.

