الأهلي والزمالك أمام سموحة وسيراميكا

دوليه

يخوض الأهلي والزمالك اختبارين جديدين في مسابقة الدوري المصري اليوم الخميس حيث يستضيف الأهلي نظيره سموحة بينما يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا وذلك ضمن الجولة السادسة للمسابقة. الأهلي يبحث عن فوز جديد سيكون السادس على التوالي بعد العودة بانتصار صعب على غزل المحلة في الجولة السابقة ليتصدر الأحمر ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة. ويغيب عن الأهلي اليوم علي معلول وحسام حسن للإصابة وعمرو السولية للإيقاف. ومن المنتظر أن يجري الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تعديلات على التشكيلة بسبب تلك الغيابات حيث سيلعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر على أن يشارك ياسر إبراهيم بجوار بدر بانون في قلب الدفاع كما سيلعب أليو ديانج بجوار حمدي فتحي في الوسط كما قد يبدأ عمار حمدي بجوار هذا الثنائي. على الجانب الآخر يحتل سموحة المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط من 4 مباريات فقط ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تحافظ له على سجله الخالي من الهزائم. ويعتمد أحمد سامي مدرب سموحة على عدد من اللاعبين المميزين أبرزهم الحارس الهاني سليمان ومحمود عزت ومحمد كناريا وحسين فيصل ومروان حمدي. من جانبه يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدف لمثله. ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن الأهلي ويعلم جيدا أن خسارة أي نقاط جديدة ستبعده مبكرا عن السباق على اللقب. كما أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق سيكون تحت الضغط خاصة مع عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي والحديث عن إمكانية رحيله. أما سيراميكا كليوباترا فيحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي وربما احتلال المركز الثالث حال فوزه على الزمالك. ويلعب اليوم أيضا الاتحاد السكندري السادس برصيد 8 نقاط مع فاركو الثاني عشر بست نقاط.