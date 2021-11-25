سالم أفضل لاعب.. وناصر يدخل التاريخ

دوليه

حصل السعودي سالم الدوسري، نجم الهلال، على جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2021، عقب فوز فريقه باللقب القاري على حساب بوهانغ الكوري الجنوبي. ومنح الاتحاد الآسيوي للعبة، سالم الدوسري «30 عاما» جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، عقب المستوى المميز الذي ظهر به مع الفريق في البطولة. وأحرز الدوسري 3 أهداف وصنع هدفا خلال المباريات الست التي خاضها مع الفريق، كما لم يحصل اللاعب على أي بطاقة ملونة خلال مسيرته في البطولة بالنسخة الحالية. فيما تمكن الشاب ناصر الدوسري، لاعب الهلال، من دخول تاريخ قارة آسيا، بالهدف الذي أحرزه في مرمى بوهانغ الكوري الجنوبي، بعد 17 ثانية فقط في نهائي دوري أبطال آسيا. وكسر ناصر الدوسري رقم السيراليوني محمد كالون، نجم اتحاد جدة السابق، والذي كان قد هز شباك العين الإمارتي في الدقيقة الثانية، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والذي كان قد توج بلقبه فريق الاتحاد السعودي، ليصبح لاعب الهلال صاحب أسرع هدف في تاريخ نهائي دوري أبطال آسيا.

