سلمان بن إبراهيم هنأ البطل

دوليه

هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم نادي الهلال السعودي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا. وقال الشيخ سلمان: باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية أتقدم بالتهنئة القلبية إلى نادي الهلال الذي حقق إنجازاً تاريخياً من خلال فوزه في هذا النهائي، والذي قدم عروضاً مميزة طوال البطولة. وأضاف: الهلال يمتلك سجلاً مميزاً في دوري أبطال آسيا، وهذا الإنجاز الجديد يعتبر دليلاً إضافياً للجميع أن العمل المتواصل خلف الأضواء يقود إلى تحقيق النجاح، وأنا واثق أن هذه النجاحات التي حققها الفريق سيكون لها دور بإلهام اللاعبين والفرق في كل أرجاء القارة. وأوضح الشيخ سلمان: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمسك مع الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية بإقامة البطولة والتأكيد للعالم أن كرة القدم الآسيوية جاهزة للعودة عام 2021، وكانت الأجواء الرائعة في النهائي دليل جديد على وحدتنا وتضامننا كأسرة لكرة القدم الآسيوية. وأردف بالقول: لم يكن هذا الأمر ليتحقق لولا روح الشراكة الرائعة بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجميع الأندية المشاركة، وكذلك للضيافة الرائعة والأجواء الآمنة صحياً التي وفرتها الاتحادات الوطنية التي استضافت المباريات. وختم: يجب أن نقدم تحية كبيرة للجماهير الآسيوية المتحمسة، والتي تواصل التفاعل بأرقام قياسية في كل عام، وكذلك الطواقم الطبية والحكام والعاملين في وسائل الإعلام وشركائنا التجاريين والإعلاميين وكل أطراف اللعبة.

