اختبار صعب للأبيض والأصفر أمام كاظمة وبرقان في «اليد»

محلية

يخوض الكويت اختبارا لا يخلو من صعوبة عندما يواجه كاظمة في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مواجهة قوية أخرى تجمع القادسية مع برقان في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الأبيض ترتيب الفرق بـ 18 نقطة من دون أي هزيمة، يأتي بعده القادسية بـ 12 نقطة ثم السالمية في المركز الثالث بـ 11 نقطة، وكاظمة رابعا 10 نقاط، وهو الرصيد ذاته لبرقان الخامس، والفحيحيل سادسا 7 نقاط، والعربي سابعا 4 نقاط، وأخيرا القرين دون رصيد من النقاط.

ويسعى الأبيض اليوم إلى مواصلة هيمنته على البطولة بتحقيق فوزه العاشر على التوالي وهو أقرب إلى تحقيق ذلك قياسا على المستويات التي يقدمها طوال المواسم السبعة الماضية إذ لم ينهزم سوى في مباراة واحدة الموسم الماضي وكانت تحصيل حاصل أمام السالمية وهو انجاز غير مسبوق على المستوى المحلي وربما العالمي. ويقود الكويت المدرب الوطني هيثم الرشيدي الذي يعتمد على مجموعة متجانسة من اللاعبين مدعمين بالمحترفين الكوبي انجل هرنانديز والقطري فرانكيس ماروز. في المقابل يحاول البرتقالي إيقاف الكويت وتعزيز حظوظه في المنافسة الجدية على المراكز الأولى.

وفي المباراة الثانية تبدو المنافسة على اشدها بين القادسية وبرقان إذ يسعى الأصفر إلى مواصلة تقديم عروضه القوية والثأر من خصمه الذي هزمه في القسم الاول من البطولة. في المقابل يحتاج برقان إلى الفوز من أجل مشاركة خصمه في مركز الوصافة وعدم منح الفرصة للقادسية للابتعاد في المركز الثاني الأمر الذي يعد بمواجهة من العيار الثقيل.

