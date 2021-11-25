السرحان: أبطال «الغوص» أثبتوا حضورهم دولياً

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أقام نادي الغوص والإنقاذ الحفل الختامي للموسم الرياضي 2020-2021 بمقر اللجنة الأولمبية، وذلك بحضور عضو اللجنة الشيخ مبارك فيصل النواف، ورئيس الاتحادين العربي والمصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي ورئيس نادي الغوص والإنقاذ م. طلال السرحان وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية ووسائل الإعلام.

وقال السرحان ان «النادي حرص على إقامة حفل ختام الموسم والتكريم بحضور عدد من الشخصيات المميزة وذلك تقديرا لأبطال اللعبة الذين أثبتوا لنا جميعا معنى قوة الإرادة على الرغم من الظروف الصعبة التي ألمت بالحركة الرياضية نتيجة تداعيات الجائحة التي عصفت بالعالم، وما ترتب عليها من آثار نتيجة توقف جميع الأنشطة وعدم إمكانية استخدام المرافق الرياضية»، مشيرا إلى أن الأبطال مثلوا الكويت خير تمثيل في المحافل الرياضية الدولية من خلال احرازهم مراكز متقدمة.

وأضاف: «منذ تأسيس النادي سعى مجلس الإدارة للحصول على بطاقات الدعوة والتأهل لأقوى بطولات العالم على صعيد رياضة الغوص الدولية، والتي اجتمع فيها العديد من الأبطال العالميين والأسماء اللامعة ممن يحملون الأرقام العالمية في رياضة الغوص، وذلك من أجل ضمان احتكاك لاعبينا والجهاز الفني واكتساب الخبرات اللازمة من أجل تطوير المستوى الفني لجميع رياضات الغوص».

وتابع السرحان: «نجحنا في إطلاق أول منتخب نسائي لسباحة الزعانف على مستوى الخليج، ولعل ذلك كان التحدي الأكبر في النجاح في مشاركتهن الأولى ضمن نهائيات كأس العالم لسباحة الزعانف والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة، تم فيها تسجيل خمسة أرقام وطنية بمختلف الفئات».

