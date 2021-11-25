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النصر يبحث عن الانتصار الثاني أمام الفحيحيل

راشد خلف
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الخميس 25 نوفمبر 2021

يتطلع النصر إلى تحقيق فوزه الثاني في الدوري الممتاز عندما يواجه الفحيحيل في الـ 06:40 مساءَ اليوم على ملعب الشباب في افتتاح الجولة الثانية من المسابقة التي تشهد غدا مواجهتي اليرموك مع كاظمة والتضامن مع الكويت، وتختتم السبت بلقاء السالمية مع الشباب، ومواجهة الدربي المنتظرة بين العربي والقادسية.
وحقق النصر فوزا مثيراُ على السالمية في الجولة الأولى بعد أن قلب تخلفه أمام السالمية بهدفين إلى انتصار 3-2، وهي النتيجة التي أدت إلى إقالة مدرب السالمية التونسي حاتم المؤدب. وظهر العنابي بصورة غير مرضية في الشوط الأول، لكن فريق المدرب سلمان عواد تحسن كثيرا في الشوط الثاني ونجح في تسجيل 3 أهداف بفضل تألق مشاري العازمي ويعقوب الطراروة وأحمد الرياحي والنيجيري دينيس ومحمد دحام وعدي الصيفي.
أما الفحيحيل، فخسر مباراته في الجولة الأولى أمام كاظمة بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء، ورغم أن الفريق ظهر بصورة جيدة في الجانب الدفاعي الذي نجح كثيرا في الحد من خطورة الهجوم البرتقالي، إلا أن المدرب ظاهر العدواني مطالب بإيجاد حلولا هجومية في مواجهة اليوم لتجنب تلقي الخسارة الثالنية على التوالي.


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