الكويت وكاظمة لتحقيق فوز جديد في «الطائرة»

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يلتقي الكويت مع برقان في الـ 05:30 مساء اليوم، وكاظمة مع الجهراء في الـ 07:30 مساء ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة، كما يلعب ضمن الجولة ذاتها العربي مع التضامن في الـ 06:00 مساء على صالة الثاني.

ويتصدر القادسية الذي يغيب عن هذه الجولة، ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يأتي بعده كاظمة والكويت بـ 7 نقاط، ثم برقان 6 نقاط، والجهراء 4 نقاط، والعربي 3 نقاط، وأخيرا التضامن دون رصيد.

ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر، وينص النظام الجديد أيضا على أن المتصدر من يحقق أكثر عدد من الانتصارات بغض النظر عن النقاط المحققة، فيما يتم اللجوء إلى النقاط في حال تساوى فريقين في عدد الانتصارات.

وفي المباراة الأولى يسعى الأبيض الى تجنب مفاجآت برقان الذي يدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد أن حقق انتصارا صريحا على الجهراء 3-1 في الجولة الماضية. ويبدو الكويت أقرب إلى تحقيق الفوز نظرا لخبرة لاعبية ورغبتهم في المنافسة الجدية على اللقب. ولا يختلف وضع كاظمة عن الأبيض، إذ يسعى البرتقالي إلى تحقيق الفوز على الجهراء وتجنب أي حسابات أخرى. وفي المباراة الأخيرة تتهيأ الفرصة أمام العربي لتحقيق الفوز على التضامن المتواضع بعد ثلاث خسائر متتالية للأخضر.

