الشباب والتضامن في «سلة الأولى»

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يسعى الشباب إلى تحقيق انتصار جديد عندما يواجه التضامن في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة السلة والتي تشهد مباراة أخرى تجمع منتخب الشباب مع اليرموك، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر العربي واليرموك ترتيب الفرق برصيد 5 نقاط يليهما النصر والساحل والصليبيخات والشباب برصيد 4 واخيرا التضامن 3 نقاط. وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرة فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الممتاز في الموسم المقبل.

ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حسابات النقاط بين الفرق، وهو خاض مباراتين خسرهما أمام الشباب والصليبخات.

